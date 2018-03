Morreu suspeito pelos ataques em Austin, que já fez dois mortos em cinco explosões.

Segundo a imprensa norte-americana, citando fontes policiais, o FBI e as autoridades locais conseguiram localizar o suspeito, que morreu após fazer explodir um engenho explosivo.

As autoridades conseguiram identificar o suspeito nas últimas 24 horas, após conseguirem verificar o remetente da loja do FedEx de onde foi enviado o pacote que continha uma das bombas.



Recorde-se que a primeira vítima mortal verificou-se a 2 de Março. Chamava-se Anthony Stephan House e tinha 39 anos. Draylen Mason, de 17 anos, foi a segunda vítima de uma bomba, no dia 12 de Março. A terceira bomba explodiu horas depois, à entrada da casa de uma mulher latina de 75 anos cuja identidade, segundo a Reuters, não foi revelada.