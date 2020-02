Aumenta para 717 o número de mortes devido a coronavírus

34394 em todo o mundo.

O número de mortes devido ao coronavírus na província de Hubei, na China, subiu em 81 para 699 esta sexta-feira. Esta foi a província mais afetada, fazendo com que o número total de mortos tenha subido para 717, como avançado pela comissão de saúde da província em comunicado citado pela Reuters.Foram detetados mais 2841 casos na mesma província, a mais afetada pela doença, o que eleva o total de infetados para os 24953 aí e

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países. Na Europa, o número de casos confirmados chegou na quinta-feira a 31, com novas infeções detetadas no Reino Unido, Alemanha e Itália.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.



(Com Lusa)