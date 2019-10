Cinquenta ativistas do movimento Extinction Rebellion bloquearam hoje a entrada principal da sede da BBC, em Londres , acusando a radiotelevisão pública britânica de "marginalizar totalmente" a emergência climática."Ninguém entra, ninguém sai", escreveu na rede social Twitter o jornalista da BBC Paul Lewis.Uma porta-voz da BBC refutou, em comunicado, as acusações do movimento, assegurando que a radiotelevisão pública dá cobertura a "numerosas questões ligadas às alterações climáticas e ambientais nas suas emissões".A manifestação diante da sede da BBC é a mais recente feita na capital britânica pelo movimento Extinction Rebellion (Rebelião da Extinção), que lançou na segunda-feira uma série de ações.Na quinta-feira, vários ativistas invadiram o aeroporto de London City.O movimento, que nasceu no Reino Unido em 2018, parte da desobediência civil para coagir os governos de todo o mundo a agirem perante a crise climática.Além de Londres, Paris (França) e Nova Iorque (Estados Unidos) já foram palco de protestos.No Reino Unido, mais de mil pessoas foram detidas na sequência das ações organizadas pelo Extinction Rebellion.