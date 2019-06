Pelo menos um polícia morreu e oito pessoas ficaram feridas esta quinta-feira no que terá sido um ataque terrorista no centro de Tunes, a capital da Tunísia, avança a Reuters. Um bombista-suicida fez-se explodir em frente de um carro da polícia, segundo a Euronews.A morte do polícia foi confirmada pelo Ministério do Interior à Reuters.As primeiras informações dão conta de um ataque na Avenida Charles de Gaulle, no centro da cidade, a cerca de 100 metros da embaixada francesa do país, segundo uma rádio tunisiana.Uma segunda explosão, junto da sede da Brigada Antiterrorista em El Gorjani, terá causado mais quatro feridos. O bombista-suicida terá tentado entrar no edifício sem sucesso, fazendo-se explodir quando um veículo policial saída da garagem no local.

Em comunicado citado pela agência de notícias tunisina TAP, o ministro do Interior confirmou que um homem explodiu-se na referida avenida às 10h50 (hora local, mesma hora em Portugal), o que provocou ferimentos em cinco pessoas, dois agentes da polícia e três civis. Ainda de acordo com o ministro, a segunda explosão ocorreu cerca de dez minutos depois, causando quatro feridos, todos agentes.

Une deuxième explosion (Kamikaze) au parking du siège de la direction antiterroriste d'El Gorjani (#Tunis) — Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) 27 de junho de 2019







O ataque ocorreu perto da avenida Habib-Bourguiba, que a 29 de outubro de 2018 foi palco de um atentado, causando 20 feridos, entre os quais 15 polícias. Também em 2015, dúzias de pessoas morreram em vários ataques terroristas: um no museu do Bardo, na capital, que fez 22 mortos e outro numa praia em Sousse, que matou 38. O Estado Islâmico reivindicou ambos os ataques.