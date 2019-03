Atirador reivindicou a responsabilidade pelos disparos e transmitiu em direto na Internet o momento do ataque. Há ainda registos de 48 pessoas feridas.

Pelo menos 49 pessoas morreram e 48 ficaram feridas no ataque a duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia. De acordo com informações prestadas pelas autoridades do país, 41 pessoas terão sido mortas na mesquita de Al Noor, perto de Hagley Park, sete na mesquita Linwood Masjid e uma outra morreu já no hospital, num ataque descrito como um "evento muito bem planeado". A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, definiu o momento como "um dos dias mais negros da Nova Zelândia".

Um homem que se identificou como Brenton Tarrant, de 28 anos nascido na Austrália, reivindicou a responsabilidade pelos disparos e transmitiu em direto na Internet o momento do ataque. Brenton Tarrant deixou um manifesto anti-imigrantes de 74 páginas, no qual procurou justificar as ações.



O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, revelou que um dos quatro detidos após o ataque a duas mesquitas da Nova Zelândia é um cidadão australiano. Scott Morrison adiantou que as autoridades australianas estão a ajudar na investigação e que os australianos ficaram chocados e indignados com o ataque, descrevendo o atirador como "um extremista de direita e um terrorista violento".

A polícia neozelandesa, que procedeu à desativação de explosivos num carro no centro da cidade de Christchurch, deteve três homens e uma mulher.

O comissário de polícia da Nova Zelândia, Mike Bush, adiantou que a polícia desativou uma série de engenhos explosivos improvisados encontrados num veículo após o tiroteio numa das mesquitas. Os ataques, com início às 13h40 (00h40 em Lisboa), aconteceram nas mesquitas de Al Noor, em Hagley Park, e de Linwood Masjid.

Em conferência de imprensa, o comissário Mike Bush acrescentou que "um homem foi acusado de homicídio" e vai ser presente a tribunal pelos ataques contra as mesquitas, situadas no centro da cidade de Christchurch. O comissário de polícia da Nova Zelândia, Mike Bush, anunciou anteriormente que as autoridades desativaram uma série de engenhos explosivos improvisados encontrados num veículo após os disparos numa das mesquitas.

Christchurch é a maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia e a terceira maior cidade do país com cerca de 376.700 habitantes, localizada na costa leste da ilha e a norte da península de Banks. É a capital da região de Canterbury.