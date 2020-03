Ataque a base iraquiana mata dois norte-americanos e um britânico

Um ataque a uma base iraquiana situada a norte de Bagdade provocou a morte a dois norte-americanos e um britânico, informou na quarta-feira uma fonte oficial dos EUA

Os mortos eram soldados (um dos EUA e outro do Reino Unido) e um contratado norte-americano e foram vítimas do ataque feito na noite de quarta-feira, com pelo menos 15 'rockets' disparados.

Além dos mortos, houve ainda 10 pessoas que ficaram feridas.

Este foi o 22.º ataque desde o fim de outubro contra interesses dos EUA no Iraque e o mais mortífero a uma base com tropas estrangeiras, desde há anos.

O ataque não foi reivindicado, mas Washington acusa regularmente fações armadas pró-iranianas.