Com Diogo Camilo

O atacante de Toronto foi acusado, esta terça-feira, de dez homícios em primeiro grau e 13 tentativas de homicídio depois de ser ouvido em tribunal a primeira vez após o atropelamento em massa que fez uma dezena de vítimas mortais e 16 feridos, cinco dos quais em estado grave.Antes de ser conhecida a acusação, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, exclui como um acto terrorista o atropelamento. "A investigação prossegue mas é muito claro que não há ligação com a segurança nacional", afirmou Trudeau durante uma conferência de imprensa em Otava. O primeiro-ministro acrescentou que "vai levar tempo" a entender as causas que motivaram o suposto autor, Alek Minassian, detido pouco depois, a decidir atropelar dezenas de pessoas na principal artéria de Toronto. As pessoas que o conheciam descreviam-no como im homem de 25 anos sem amigos próximos, pouco social e aparentemente inofensivo. De acordo com o seu perfil da rede social LinkedIn, o suspeito será estudante de Seneca College, em North York, Toronto onde aconteceu o atropelamento. Alek, natural de Richmond Hill, em Ontário, era estudante de Informática, tendo programado várias aplicações para telemóveis, segundo a estação televisiva canadiana CBC.Num vídeo revelado na página pessoal da rede social Facebook, Alek deixou a seguinte mensagem: ""A rebelião dos Incel já começou. Vamos derrubar todos os Chads e as Stacys. Dêem vivas ao Supreme Gentleman [Supremo Cavalheiro] Elliot Rodger!".Mas o que queria o suspeito dizer com esta mensagem? Incel será uma junção das palavras ‘involuntarily’ e ‘celibate’ ("celibatários involuntários"). Isto diz respeito às pessoas que vivem em abstinência sexual, mas não por opção — porque não há resposta da outra parte, amorosa ou sexual. Chads e Stacys serão referências a nomes que, na cultura norte-americana, aparecem associados aos jovens com maior popularidade e sexualmente activos.Alek Minassian conduziu uma carrinha branca alugada durante quase 1,6 quilómetros pelo passeio, abalroando quem estivesse no caminho. Num vídeo da CBC do momento em que o suspeito foi detido, 30 minutos depois de começar a atropelar pessoas, Alek parece dirigir-se aos polícias, pedindo-lhes que o matassem. Segundo as autoridades não foi encontrada nenhuma arma na posse do suspeito na sua detenção e Alek Minassian não estava identificado pela polícia.O incidente ocorreu quando Toronto acolhe uma reunião dos ministros da Segurança Pública do G7, depois de ter sido o anfitrião, durante o fim de semana, da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos sete países mais industrializados do mundo (Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá).