A Assembleia Constituinte da Venezuela aprovou na quinta-feira uma moção de apoio ao antigo presidente do Brasil Lula da Silva, condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e branqueamento de capitais.

"Os nossos irmãos e irmãs do Brasil devem saber que estamos com eles, acompanhando a sua luta. Estamos a apoiar a defesa da Constituição [do Brasil] e o seu direito à livre autodeterminação dos povos", disse o autor da proposta, Francisco Torrealba.

A moção foi aprovada durante uma sessão ordinária da Assembleia Constituinte, composta unicamente por chavistas [referência ao regime do falecido Presidente Hugo Chávez], durante a qual a vice-presidente do órgão, Tânia Díaz, sublinhou que o político brasileiro não está preso.

Luiz Inácio "Lula da Silva está sequestrado pelas elites corruptas do Brasil", para impedir a candidatura do líder do Partidos dos Trabalhadores às eleições presidenciais de Outubro próximo.

Tânia Díaz acrescentou que os brasileiros são vítimas de uma agressão, feita pela direita que procura cumprir um projecto neocolonizador.

A presidente da Assembleia Constituinte, Delcy Rodríguez, indicou que o documento vai ser entregue a Lula da Silva.

A 5 de Abril último, o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil negou um 'habeas corpus' apresentado pela defesa de Lula da Silva, que visava evitar a sua prisão. antes de se esgotarem os recursos na Justiça.

Na sequência da decisão do STF, o juiz federal Sérgio Moro decretou a prisão do antigo Presidente, que se entregou à polícia dois dias depois.

Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 anos, foi o 35.º Presidente do Brasil (2003-2011) e é o primeiro ex-chefe de Estado condenado por um crime comum.