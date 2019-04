O fundador do WikiLeaks foi detido pelas autoridades britânicas. Há um mandato de extradição vindo dos EUA. Suécia admite reabrir caso de agressão sexual. O que reserva o futuro para Assange?

À saída do tribunal de Westminster, o editor do WikiLeaks afirmou: "Todos aqueles que desejam uma imprensa livre deviam considerar as implicações deste caso. Se eles extraditarem um jornalista para os EUA, nenhum jornalista ficará a salvo". Referia-se à detenção de Julian Assange, o australiano fundador do site que divulgou ficheiros confidenciais norte-americanos. Assange foi esta quinta-feira detido pelas autoridades britânicas, depois de sete anos na embaixada do Equador.

Assange foi detido no Reino Unido em 2012 sob acusações de violação e agressão sexual na Suécia. Depois de pagar fiança, o fundador do WikiLeaks pediu asilo na embaixada do Equador em Londres. Desde então, a Suécia já deixou cair as acusação sobre Assange, mas esta quinta-feira, o australiano foi detido sob a acusação de quebrar as medidas de coação. Mas pende uma outra acusação vida do outro lado do Atlântico. Para já, ficará, pelo menos, detido até 2 de maio.

Nos EUA, Assange enfrenta a acusação de ter revelado documentos governamentais relativos à guerra do Iraque, em 2010. Os tais documentos foram passados à WikiLeaks pela soldado Chelsea Manning, tendo o fundador do site sido acusado de conspiração para divulgar informação secreta que podia ser utilizada para prejudicar os EUA.

O ano passado foi revelado que o Departamento da Justiça norte-americano tinha acusado Assange de mais um crime ou crimes relacionados com a divulgação de documentos. Esta decisão foi tomada já durante a administração de Donald Trump, depois de Barack Obama ter decidido não acusar Assange, devido aos problemas que uma acusação poderia ter relativamente à Primeira Emenda da Constituição dos EUA - que protege o direito à liberdade de expressão e imprensa -, devido ao facto da WikiLeaks se declarar como uma organização jornalística.





Julian Assange dado como culpado de violar medida de coação Julian Assange foi considerado culpado de infringir a medida de coação por um tribunal de Londres. A acusação remonta a 2012, aquando de uma ordem de extradição emitida pela Suécia devido a alegações de violação contra Assange. Assange deu-se como inocente. Será agora sentenciado a 2 de maio, e pode ser condenado até 12 meses de prisão.





A acusação a Assange não traz qualquer referência à divulgação de emails de contas ligadas ao partido Democrata - Donald Trump concorreu pelos Republicanos - durante a campanha presidencial de 2016. Esses e-mails terão sido roubados por russos.

O que surpreende nesta acusação que está a ser citada pelos meios de comunicação norte-americanos é que Assange não surge acusado de espionagem. Ora, o Espionage Act, citado pelo jornal The Washingon Post, refere que: "Quem, com intenção, comunicar… ou tornar disponíveis a uma pessoa sem autorização, ou publicar… qualquer informação classificada… obtida através de serviços de comunicação de outro governo estrangeiro… deve ser multado por este crime ou preso mais de dez anos".

Quando a polícia entrou na embaixada do Equador, o embaixador informou os agentes que pretendia entregar a documentação que revogava o seu estatuto de asilo político. Quando tentaram deter Assange, este resistiu e afirmou que a detenção era indevida.Assange foi presente a um juiz para responder à acusação de não ter pagado a fiança devida, depois de estar sete anos "escondido" na embaixada do Equador. O magistrado descreveu Assange como um narcisista e que era risível a pretensão de que não tinha tido uma "audiência justa". O juiz declarou Assange culpado de ter quebrado a fiança em 2012 ao ter-se refugiado na embaixada do Equador, em Londres.O fundador do WikiLeaks vai ser mantido sob custódia policial à espera que lhe seja atribuída uma data para se apresentar em tribunal e responder pelo pedido de extradição para os EUA.

Governo britânico sabia da operação policial

Numa conferência de imprensa organizada esta quinta.feira de manhã, a porta-voz do governo britânico afirmou que a administração de Theresa May, a primeira-ministra britânica, estava ao corrente da intenção do Equador em revogar o estatuto de asilo a Assange.

"Desde o início que houve um diálogo com o governo equatoriano. A decisão de revogar o asilo cabe-lhes inteiramente. Foram eles que a prepararam", afirmou a porta-voz.





Snowden diz que detenção de Assange é momento negro para a liberdade O antigo espião norte-americano Edward Snowden classificou a detenção do fundador do WikiLeaks Julian Assange, esta quinta-feira, no Reino Unido, como um "momento negro para a liberdade de imprensa". Snowden, que divulgou também informações secretas dos EUA disse ainda que a detenção do fundador da WikiLeaks contraria um pedido emitido pelas Nações Unidas para que Assange saísse em lbierdade.







Theresa May considerou que a prisão de Assange era a prova de que "ninguém está acima da lei", avançando ainda aos deputados que a detenção a Assange foi feita pela acusação de ter quebrado fiança durante sete anos.



Assange terá sido espiado pelo Equador

Em 2010, o WikiLeaks divulgou mais de 90 mil documentos confidenciais relacionados com ações militares dos EUA no Afeganistão e cerca de 400 mil documentos secretos sobre a guerra no Iraque.

Naquele mesmo ano foram tornados públicos cerca de 250.000 telegramas diplomáticos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que embaraçou Washington.

Na quarta-feira, o portal Wikileaks afirmava que Assange foi vítima de uma sofisticada operação de espionagem, por parte da embaixada do Equador, em Londres, durante o último ano.

As reuniões entre advogados e um médico na embaixada foram filmadas "em segredo" no último ano, disse a Wikileaks.



Assange vai "contestar e combater" pedido de extradição dos EUA



Assange, vai "contestar e combater" o pedido de extradição emitido pelos Estados Unidos, disse hoje a sua advogada Jennifer Robinson após a comparência do ativista australiano num tribunal londrino.



Assange, 47 anos, foi detido hoje devido a um pedido de extradição emitido pela justiça norte-americana por "pirataria informática", que será examinado numa próxima audiência em 02 de maio, e de um mandato da justiça britânica de junho de 2012 por não comparência em tribunal, delito passível de um ano de prisão.



O australiano foi hoje reconhecido culpado por um juiz britânico de ter violado os termos da sua liberdade condicional.