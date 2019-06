Um caso de múltiplos homicídios que envolveram o assassino conhecido como "Estripador de Hollywood" está a decorrer em tribunal em Los Angeles, nos EUA, e conta com um ator norte-americano conhecido no banco das testemunhas.

O réu, Michael Gargiulo, antigo reparador de ar condicionados, está a ser acusado de ter apunhalado até à morte duas mulheres - Ashley Ellerin e Maria Bruno – e de uma tentativa de homicídio de uma terceira mulher, Michelle Murphy, que contou à polícia que um homem entrou na sua casa em 2008 e que a atacou com uma faca serrilhada. Murphy lutou contra ele até este fugir da habitação, pedindo-lhe antes desculpa. Já testemunhou contra o acusado em tribunal no passado dia 28 de abril.

Bruno, uma mãe de quatro de 32 anos e casada, foi encontrada morta no dia 1 de dezembro de 2005, no seu apartamento em Los Angeles. Foi esfaqueada 17 vezes e o seu corpo mutilado.

Gargiulo também está ser acusado de uma morte por esfaqueamento em 1993 nos subúrbios de Chicago e será julgado numa sessão de tribunal diferente, após a conclusão da primeira. O réu declarou-se inocente de todas as acusações do estado da Califórnia, sendo acusado pelos procuradores de ser um "assassino em série psicossexual" que perseguiu e atacou mulheres durante 15 anos.

O ator Ashton Kutcher testemunhou em tribunal no dia 29 de maio deste ano. O ator, na altura a participar na série de televisão That '70s Show, contou que estava a dirigir-se para se encontrar com Ellerin na sua casa, uma modelo e estudante de design de moda, na noite em que ela foi apunhalada 47 vezes alegadamente por Gargiulo, de 43 anos.

A 21 de fevereiro de 2001, Kutcher, de 41 anos, testemunhou que planeou com a vítima ir jantar e que chegou atrasado para o encontro na noite do crime. Quando chegou à casa, bateu e não obteve resposta. "Bati outra vez e nada. A este ponto, assumi que ela tinha saído e tinha ficado chateada por eu estar atrasado". Antes de ir embora, espreitou pela janela e viu uma mancha vermelha escura no chão, pensando tratar-se de vinho tinto derramado. Na verdade, os investigadores concluíram que se tratava do sangue da vítima.

Depois de saber da morte de Ellerin no dia seguinte, o artista dirigiu-se imediatamente à polícia para contar o que aconteceu.

Os procuradores defendem que o resto de sangue encontrado fora da casa de Murphy coincide com o ADN do acusado. Menos de dois meses depois deste ataque, a polícia deteve Gargiulo.

O julgamento de Gargiulo irá durar seis meses e conta com mais de 100 testemunhas.