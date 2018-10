Segundo as primeiras projecções, o Brasil vai mesmo à segunda volta no dia 28 de Outubro, com Jair Bolsonaro na liderança, com 48,94%, seguido por Fernando Haddad, com 26,9%. A contagem dos votos ainda está a decorrer e ainda é possível que o candidato do PSL conquiste os 51% que lhe darão a maioria absoluta.

As sondagens já apontavam, há vários dias, para o resultado esperado: segundo as projecções apresentadas pela Globo, a primeira volta das eleições do Brasil parece terminar sem maioria absoluta. Tudo aponta que tenham passado à segunda fase os candidatos Bolsonaro e Haddad. O primeiro, candidato pelo PSL, tem com 47,60% dos votos dos eleitores brasileiros, seguido de Fernando Haddad dos trabalhistas com 27,24%.



Até ao momento, o processo de contagem de votos está nos 72% com 390241 secções apuradas, de um total de 454490.



Bolsonaro tinha 49,2% anteriormente, o que o colocava a menos de 1% da maioria absoluta.

O candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT) pediu uma segunda fase, marcada para dia 28, que seja "civilizada" e defende que será útil para os eleitores ponderarem as campanhas dos candidatos e o que estes defendem.

A posição de Haddad não era partilhada por Jair Bolsonaro, que nunca se demonstrou particularmente empenhado em ir a uma segunda volta nas presidenciais.

Esta divergência é apenas uma pedra no mar de discordâncias entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, visivelmente patentes nas propostas dos dois candidatos à presidência do Brasil em temas fulcrais para a nação: saúde, educação, corrupção, programas sociais, economia e insegurança. Conheça os pontos-chave que os políticos defendem e que medidas querem verem implementadas no país, em jeito de comparação.



Insegurança

Para Jair Bolsonaro, uma das soluções para a criminalidade no Brasil passa por permitir que o posse de arma de civis e investir "fortemente" na polícia, inclusive na militar. Para o político, há necessidade de se obter mais equipamentos, operacionais, meios para capacidade investigativa e tecnologia na polícia e, simultaneamente, cortar drasticamente com a saídas temporárias da prisão, penas suspensas e pôr fim à progressão das penas – algo que o candidato baptizou de "Prender e deixar preso!".

O candidato do PSL quer permitir ainda o porte de armas de fogo por civis, que poderiam usá-las em "legítima defesa sua, de seus familiares, de sua propriedade".

Por outro lado, Haddad, quer controlar as armas e munições, com "rastreamento" e com "rigorosa marcação". Sugere também a criação de Plano Nacional de Redução de Homicídios e um combate firme contra o tráfico de drogas, aliado à descriminalização do uso das mesmas.



Corrupção

Neste departamento, Bolsonaro volta a falar nos militares e pretende nomear "pelo menos 5 generais" como ministros no governo, onde também quer eliminar ministérios para evitar o "toma lá dá cá".

Haddad quer mudar as escolhas dos elementos que constituem o Supremo Tribunal Federal de forma a conseguiu dar um papel mais preponderante à "sociedade civil organizada". Além disto, quer aumentar o tempo dos mandatos.



Economia

Na pasta da economia, Bolsonaro pretende reduzir em 20% o volume da dívida através de privatizações e venda de imóveis estatais, e desta forma diminuir também os impostos à medida que se limitam os gastos públicos.

A nível social, quer aumentar salário mínimo nacional para um valor acima valor da Bolsa Família e modernizar a última, tal como o Abono Salarial.

Haddad apresenta uma proposta mais abrangente, sugerindo a finalização de "obras inacabadas em todo o país, seleccionadas por importância estratégica regional" e uma reformulação do Estatuto do trabalho, que permite uma formação contínua, o apoio ao "desenvolvimento do trabalho nos pequenos negócios" e aos sindicatos.

Apela ainda à fomentação de uma "baixo impacto ambiental".

No programa social, Haddad ataca as linhas de crédito e pede "juros e prazo acessíveis" que procurem ir ao encontro das necessidades das famílias endividadas. Pretende também implementar um programa nacional de apoio às actividades da economia com vertente solidária.



Educação

Bolsonaro propõe copiar modelos para a educação de países como o Japão, Taiwan e Coreia do Sul, embora não explique como os irá adaptar à sociedade brasileira. Sugere ainda mais horas de ensino de "matemática, ciências e português, sem doutrinação e sexualização precoce".

Salienta a importância de evitar a "aprovação automática" e reforçar a disciplina dentro das escolas, de forma a que todos os alunos saiam da faculdade com o objectivo de abrir uma empresa.

Fernando Haddad quer apostar nas políticas públicas para garantir o ensino "da creche à pós-graduação" a todos os brasileiros com um "novo padrão de financiamento" que visa atingir 10% do PIB dedicado à educação. Quer ainda o ensino de "políticas afirmativas" e de "valorização da diversidade" a partir de uma "perspectiva não-sexista, não-racista".



Saúde

O candidato da extrema-direita quer criar a "carreira de médico de Estado", que ficarão situados nas áreas remotas e de difícil acesso do país.

No programa de saúde, quer começar a incluir os profissionais de educação física (a sua área de formação) e criar ginásios exterior para combater a obesidade infantil.

Haddad, por outro lado, quer unir estados e municípios numa Rede de Especialidades Multiprofissional e regular e tributar contra o tabaco, sal, gordura, açúcares e agro-tóxicos, entre outros.

A nível de organização, pretende criar uma espécie de ficha universal com o historial clínico dos pacientes e implantar um "sistema de regulação das fias" de espera nos hospitais para reduzir as filas.