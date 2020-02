As menores sob tutela do Estado que são sexualmente exploradas em Espanha

Era véspera de Natal quando uma rapariga de 13 anos, de um centro de menores de Palma de Maiorca, Espanha, foi violada por seis adolescentes e por um jovem de 19 anos. Horas antes, tinha sido abordada por homens adultos num bar, que lhe ofereceram dinheiro em troca de sexo. O caso destapou um escândalo de raparigas que são prostituídas e sofrem exploração sexual em Espanha, ao mesmo tempo que estão sob a tutela do Estado.

"Uma menor que foi vítima de abusos ou violência, como muitas delas, não vê sinais de risco, deixa-se levar pela parte afetiva, por alguém que lhes dá atenção, é o seu ponto fraco", explicou ao El País a especialista em violência infantil da Universidade de Barcelona Noemí Pereda.

O Instituto Mallorquín de Assuntos Sociais (IMAS), responsável pela jovem em causa e no centro da polémica, revelou ter informação de 16 casos de exploração de menores nos seus centros nos últimos anos. Em certos casos, as jovens são aliciadas por colegas, muitas vezes da mesma idade.

"Maiorca não é dos sítios que estão pior, nem pouco mais ou menos. A imprensa foi irresponsável e a bronca política não ajuda. Isto está a acontecer por toda a Espanha mas não sai à luz", defendeu Pepa Horno, uma das principais especialistas em proteção de crianças no país.

No início de janeiro, na sequência deste caso, o Diario de Mallorca publicou uma reportagem onde trabalhadores sociais e polícias denunciavam a negligência e inação do IMAS. Descreveram um fenómeno habitual há anos e dezenas de menores afetadas – que nas saídas diárias, sob a sua tutela, eram exploradas sexualmente a troco de pequenas quantidades de dinheiro ou presentes.

O presidente do centro, Javier de Juan, afirmou que este problema não afeta só as jovens sob a sua tutela mas sim "qualquer menor, venha de onde vier". "Há jovens que já vêm [para os centros] com essa problemática e outros em que o abuso já ocorreu nalguma das saídas. São jovens muito vulneráveis e há exploradores sexuais que sabem que podem explorar essa vulnerabilidade", defendeu, citado pelo jornal espanhol. Estes centros de proteção são de regime aberto, levando a que os menores tenham uma vida normal e uma hora de recolha.



O protocolo do IMAS estabelece que qualquer profissional de um centro de proteção de menores que tenha suspeitas ou indícios de que um menor possa ser vítima de exploração sexual deve revelar toda a informação possível e elaborar um relatório. "Quando identificamos estas situações, passamos para a unidade de valorização abusos e, caso se dê credibilidade à circunstância, passa depois para as mãos da Polícia Nacional ou da Guardia Civil", explicou o presidente do IMAS.



Já em 2017 um relatório da Unicef, com mais de 300 entrevistas a responsáveis, educadores e menores, alertava que havia casos de exploração sexual em centros de sete das nove comunidades autónomas que estudou. "Em alguns casos poderia haver indícios de que são captados de redes de tráfico de seres humanos, que além de tudo os utilizam para conseguir contactar com outros menores do centro", revelou o documento.



O caso denunciado agora por esta menor relembrou o chamado "caso Nancy", no qual membros de uma rede de exploração sexual infantil que atuavas em Palma de Maiorca foram condenados a penas de 59 anos de prisão por aliciar menores que drogavam e as prostituiam com adultos. Nora, uma das menores de 16 anos, morreu de overdose à porta de casa.