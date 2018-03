Depois de confessar, na terça-feira, o assassinato de Gabriel Cruz - o menino de oito anos que esteve 12 dias desaparecido em Almería -, Ana Julia Quezada contou às autoridades o que se passou no dia 27 de Fevereiro.

"Estava sozinho, a brincar com um pau. Disse-lhe: se estás sozinho vem comigo. Vou à quinta", começou por dizer a dominicana, de 43 anos, à Guardia Civil, de acordo com o programa da Antena 3 "Espelho Público", que teve acesso à declaração da suspeita na íntegra.

Ana Julia contou à polícia que saiu de casa, de carro, tendo encontrado Gabriel pelo caminho. "Ele entrou no carro e fomos à quinta, onde eu estive a pintar. Ele ficou lá fora a brincar", disse a namorada do pai da criança durante o interrogatório, que durou mais que uma hora.

A certa altura, contou, olhou e viu Gabriel a brincar com um machado. Quando perguntou à criança o que estava a fazer, Gabriel começou a insultá-la, disse, altura em que tentou tirar-lhe o machado das mãos. "Ele disse-me: não és a minha mãe, não mandas em mim e não te quero voltar a ver nunca mais. Então começámos a lutar pelo machado, tirei-o das mãos dele e no final, com raiva, acabei a asfixiá-lo, tapando-lhe o nariz e a boca", explicou.

Depois de matar Gabriel, Ana Julia percebeu que tinha um problema "importante", revelou à Guardia Civil. "Tirei o maço de tabaco e fumei um cigarro. Estive a pensar. Não queria magoar o Ángel [pai de Gabriel], por isso achei que o melhor era enterrá-lo", disse.

Ana Julia afirmou ter pegado depois numa pá para enterrar a criança. "Assim ele [Ángel] não saberia nunca o que se tinha passado", contou.

Depois de enterrar Gabriel, a mulher levou a roupa do rapaz para casa da mãe do namorado, onde a escondeu. "Se pus a camisola no mato foi para despistar. Bem, dias mais tarde apanhei o que sobrava da roupa do Gabriel e atirei-a para um contentor de vidro em frente ao hotel. No fim, vim buscar o corpo porque me disseram para lhes entregar a chave e fiquei nervosa", concluiu Ana Julia.

Uma acusação de assassinato, sendo a vítima uma criança, pode condenar Ana Julia a prisão perpétua. Caso o tribunal decida que o crime não foi planeado, a mulher poderá ser condenada a uma pena entre 10 a 15 anos de prisão.