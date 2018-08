As avós anti-nazis

Na Alemanha, há um grupo de avós que luta contra o auge da extrema-direita. As, ou "Avós contra a direita", foi um movimento lançado por Anna Ohnweiler, uma alemã de 87 anos, avó de três crianças.

Ao lado de várias outras avós, Ohnweiler faz frente ao radicalismo de extrema-direita sem se preocupar com os riscos. São "antifascistas" da terceira idade, explicam ao El Español. Numa contramanifestação de apoio a Rudolf Hess, secretário político de Hitler, as "Avós contra a direita" levantaram cartazes e mostraram o desprezo pela união neonazi, em Berlim.

Rudolf Hess suicidou-se a 17 de Agosto de 1987, aos 93 anos. Fê-lo na sua cela de prisão no distrito de Spandau, após ter sido condenado a prisão perpétua. Desde o dia da sua morte que a data é celebrada por neonazis em Berlim. Este ano, contudo, houve dez vezes mais manifestantes contra que desfilaram pelas ruas da cidade alemã. Entre os manifestantes estavam as "Avós contra a direita".

"Aquela manifestação era uma manifestação de neonazis, o nosso grupo em Berlim saiu à rua contra essa manifestação", disse Anna Ohnweiler ao jornal. "Sei que são perigosos. Provavelmente não o são tanto para a minha geração, mas sim para as gerações futuras. Refiro-me à possibilidade de radicais de extrema-direita chegarem ao governo".

A força do partido alemão de extrema-direita AfD mudou o panorama político do país. Com a proximidade às eleições regionais de 14 de Outubro no estado federado da Baviera, as sondagens atribuem ao AfD até 15,2% de intenção de voto. E, apesar desta percentagem estar bastante abaixo dos valores atribuídos à CSU (38%), unida à CDU liderada por Merkel, o AfD pode conseguir eleitores suficientes para colocar em perigo a maioria absoluta.

"A nossa motivação para estar na rua, aquilo pelo que protestamos, é essa evolução da radicalização de ultradireita na Alemanha", disse a fundadora das "Avós contra a direita". "Não queremos que algo assim ocorra na Alemanha. Nós, as avós, não queremos algo assim para os nossos netos. Acabámos a nossa carreira, temos tempo e energia", concluiu.