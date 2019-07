A polícia italiana anunciou esta segunda-feira a apreensão de um verdadeiro arsenal de guerra incluindo um míssil ar-ar e 20 armas sofisticadas, no decurso de uma operação dirigida a simpatizantes de extrema-direita no norte do país.

Esta operação antiterrorista foi dirigida a italianos "de ideologia extremista" que terão combatido ao lado dos rebeldes pró-russos contra as tropas ucranianas na região do Donbass, refere a agência noticiosa Efe.