Tribunal da Relação deu provimento ao habeas corpus submetido pela defesa.

Raul Schmidt, que estava detido no âmbito do processo Lava Jato, vai ser libertado, depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter diferido um pedido de habeas corpus para a libertação do arguido, segundo avança a RTP.



De acordo com o despacho emitido esta quinta-feira, os juízes "declararam ilegal a detenção do requerente e determinaram a sua libertação imediata".