Em 14 meses, a Argélia obrigou 13 mil migrantes a atravessar o deserto do Sahara sem água ou comida. Segundo dados da Organização Internacional das Migrações (OIM), estima-se que desde 2014 tenham morrido no deserto cerca de 30 mil pessoas – grande parte mulheres e crianças.

De acordo com a OIM, citada pela Associated Press, os migrantes são levados em camiões, onde viajam durante várias horas até uma zona conhecida como Ponto Zero – onde são abandonados e obrigados a atravessar o deserto até ao Níger. São 15 quilómetros com temperaturas que chegam aos 48 graus.

Mais de 13 mil migrantes foram forçados, nos últimos 14 meses, a fazer este trajecto sob ameaça de armas. Nem todos conseguem sobreviver ao percursos, acabando muitos por morrer antes da Organização das Nações Unidas conseguir intervir.

Em declarações à agência norte-americana, 24 migrantes sobreviventes contaram o que acontece no deserto. "Mulheres estavam mortas, homens... Outros desapareceram no deserto porque não sabiam o caminho", disse Janet Kamara, natural da Libéria. "Estava cada um por si mesmo". A mulher, que na altura estava gravida, perdeu o bebé.

"Havia pessoas que não conseguiam aguentar. Sentaram-se e nós fomos embora. Estavam a sofrer demasiado", disse Aliou Kande, um jovem do Senegal.

As autoridades argelinas recusaram fazer qualquer comentário. No entanto, anteriormente negaram críticas de terem sido cometidos abusos de direitos humanos e afirmaram que as alegações faziam parte de uma campanha maliciosa.

O abandono de migrantes começou em Outubro de 2017, na mesma altura em que a União Europeia começou a pressionar países do norte de África para desmobilizarem migrantes que viessem em direcção à Europa através do Mar Mediterrâneo.

A União Europeia garante estar ciente da situação, salientando que a expulsão de migrantes é permitida desde que seja feita de acordo com a lei internacional.