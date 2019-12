Tesla estão a ser processadas pelas famílias de 14 crianças que ficaram feridas ou morreram enquanto trabalhavam em minas locais, na extração de cobalto, na República Democrática do Congo . As cinco gigantes tecnológicas eram clientes de empresas que utilizavam trabalho infantil para extrair o cobalto.As empresas processadas pela International Rights Advocates são a chinesa Zhejiang Huayou Cobalt e a britânica Glencore. Esta última vendia parte da sua produção para a Umicore que fornecia o cobalto aos gigantes tecnológicos que atualmente são acusados de cumplicidade na morte e ferimento grave de várias crianças congolesas. As famílias congolesas procuram reparações pelo trabalho forçado e compensação por enriquecimento ilícito e supervisão negligente.Nunca estas empresas tecnológicas enfrentaram um processo como este. Mas não é a primeira vez que as denúncias são feitas. Já dezenas de vezes que a extração de cobalto aquele país africano tem sido ligada a abuso de direitos humanos, corrupção, destruição ambiental e trabalho infantil O cobalto é um mineral essencial das baterias de lítio utilizadas em smartphones, tablets, computadores portáteis e veículos elétricos. Nos últimos anos a sua extração tem sido mais agressiva devido aos avanços tecnológicos e à normalização do uso destes aparelhos. Atualmente mais de 60% do cobalto vem de minas na República Democrática do Congo, um dos países mais pobres do mundo.

Terá sido esta pobreza extrema que levou as crianças a procurarem trabalho junto das grandes minas de cobalto, onde chegavam a receber menos de dois dólares por dia. As tarefas incluíam procurar pedras de cobalto no escuro, em túneis. O trabalho nestes espaços terá levado à morte de crianças depois de túneis colapsarem, enquanto outras ficaram paralisadas ou danificadas para o resto da vida na sequência de acidentes de trabalho.



Uma das vítimas afirma que o seu sobrinho foi obrigado a ir trabalhar para as minas por não conseguir pagar a taxa mensal da escola. Esta criança estava a trabalhar num túnel quando este colapsou e o jovem ficou subterrado. O corpo nunca foi recuperado. Outro dos queixoso refere que começou a trabalhar nas minas aos 9 anos e que recebia cerca de 0,75 dólares por dia. Um dia esteve envolvido num acidente no túnel e os colegas de trabalho arrastaram-no para fora daquele espaço subterrâneo. A criança esteve sozinho à espera da família durante várias horas. Ficou paralisado do peito para baixo, revela o jornal britânico The Guardian.



A Glencore negou todas as alegações presentes na acusação e diz que "apoia e respeita os direitos humanos de uma forma consistente e em linha com a Declaração Universal para os Direitos Humanos". A empresa diz mesmo que "não tolera qualquer forma de trabalho infantil forçado".