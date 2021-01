Annemarie Pas, criadora do #clapforheroes (aplauso para cuidadores), em que as pessoas aplaudiam semanalmente os profissionais de saúde, que estavam na linha da frente, anunciou nas redes sociais que a iniciativa será retomada esta quinta-feira, numa altura em que o Reino Unido atingiu mais de mil mortos num dia e ultrapassou os 62 mil casos de infeção. "Estamos a trazer de volta os aplausos das 20h durante este terceiro bloqueio. Espero que isso possa elevar o espírito de todos nós. Junte-se e partilhe! #clapforheroes", escreveu no Twitter.

O aplauso começou quando, no passado mês de março, Annemarie publicou uma mensagem a pedir um 'grande aplauso' para os trabalhadores do SNS: "eles precisam de saber que somos gratos". O Reino Unido havia entrado no primeiro bloqueio e o clapforheroes durou 10 semanas, ocorrendo todas as quintas-feiras às 20h.

Boris Johnson e duques de Cambridge

Milhões de pessoas paravam para aplaudir médicos, enfermeiros, cuidadores e outros profissionais de saúde, alguns com instrumentos ou batendo em panelas.Em maio, Annemarie Plas, uma professora de ioga holandesa que mora no sul de Londres, decidiu suspender o ritual por temer que se estivesse a banalizar e a perder força.

O primeiro-ministro Boris Johnson juntou-se aos aplausos, à porta de Downing Street, ao mesmo tempo em que enfrentava críticas sobre a falta de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde e os níveis salariais destes. Os príncipes William e Kate Middleton, e os filhos George, Charlotte e Louis, também aderiram ao movimento dos aplausos, que se estendeu a outros países como Portugal e Espanha.