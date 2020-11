AO MINUTO: Biden perto de tornar-se o 46.º presidente dos EUA. Trump contesta resultados nos tribunais

As eleições dos EUA continuam por decidir e nem a noite eleitoral, nem a última, chegaram para resolver o impasse. Trump proclamou vitória na madrugada de 4 de novembro, mas é Biden quem vai à frente. Por decidir estão ainda seis estados, quase todos decisivos, mas os resultados podem não ser conhecidos hoje.





Esta quarta-feira à noite, os estados do Michigan e Wisconsin, na Rust Belt, foram confirmados para Joe Biden e o democrata surge à frente na corrida em Arizona e Nevada, o suficiente para garantir os 270 votos do Colégio Eleitoral necessários para ser eleito o 46.º presidente dos EUA. Para correr contra o prejuízo, Trump recorre aos tribunais para contestar a contagem de votos.Perante os resultados até agora, Biden tem 84% de probabilidade de vitória, com 27 maneiras diferentes de ganhar estas eleições.

Já Trump tem 13% de hipóteses, com 4 cenários diferentes para a sua vitória. Um cenário antecipa ainda um empate, com cada candidato a chegar aos 269 delegados.





09:20

Biden vai liderando as contagens em Arizona e Nevada. Se garantir estes estados, conseguirá os 270 delegados suficientes para ser presidente dos EUA.



Veja as contas a fazer para conhecer o próximo presidente dos EUA.





As contas que faltam para se conhecer o próximo presidente dos EUA Votos por correspondência baralharam as contas de Trump e Biden e a noite de eleições nos EUA acabou sem um vencedor. Biden pode vencer três estados ainda hoje mas vitória poderá só chegar na sexta-feira - ou daqui a semanas. - Mundo , Sábado.









08:38



São muitas as acusações de fraude eleitoral e proclamações de vitória nas eleições que Trump tem lançado e as redes sociais Twitter e Facebook estão a sinalizar as informações como "podendo conter informações erradas.





Facebook e Twitter combatem "mar de fake news" difundidas por Trump As redes sociais Facebook e Twitter estão a combater uma 'enxurrada' de desinformação durante as eleições presidenciais nos Estados Unidos, em particular do Presidente, o republicano Donald Trump, que continua a tentar reivindicar a vitória.

EUA com novo máximo de casos de Covid-19 num dia. Foram cerca de 100 mil Estados Unidos aumentaram o seu total de casos do novo coronavírus para quase 9,5 milhões. Já morreram 233 mil pessoas devido à pandemia, mas previsões apontam que o número chegue aos 325 mil até ao final do ano. - Mundo , Sábado.

Esta não é a primeira vez que Trump recorre aos tribunais, depois de já ter tomado a mesma medida para o Michigan. Já no Wisconsin exige recontagem e na Pensilvânia também recorreu aos tribunais devido à contagem de votos por correspondência.

O maior condado de Arizona, Maricopa que inclui a cidade de Phoenix, anunciou os seus números de ontem à noite e encurtou a vantagem de Biden sobre Trump para cerca de 75 mil votos - ou três pontos percentuais.A liderança de Biden em Arizona reduziu-se em cerca de 11 mil votos, quando faltam ainda 5% dos votos por contar.Noutras notícias, e numas eleições que abordaram muito o tema da Covid-19, os EUA registaram esta quarta-feira o seu novo máximo de casos do novo coronavírus, com cerca de 100 mil.Ao longo da noite, Trump avançou com uma ação em tribunal a questionar os votos contados na Geórgia.

Segundo a Associated Press, os responsáveis pela campanha do presidente e o Partido Republicano da Georgia intentaram uma ação contra a comissão eleitoral do condado de Chatham, pedindo que um juiz ordene ao condado que explique os votos recebidos depois das 19h no dia das eleições (3 de novembro).

Esta ação alega que um observador republicano viu um funcionário responsável pelas urnas a retirar, de uma sala de arrumos, votos ainda não processados de eleitores que votaram de forma não presencial e a misturá-los com os votos já processados de eleitores que votaram à distância e que estavam em fase de apuramento.

Ao início desta manhã de quinta-feira, 5 de novembro, o candidato democrata tem quase confirmada a vitória no Arizona e está a caminho dos 264 votos eleitorais, faltando-lhe depois apenas seis delegados para chegar à Casa Branca, que pode conquistar com vitórias em qualquer estado que falta decidir, com exceção do Alasca.

Já o presidente Trump conta com 214 dos 270 votos especiais necessários para ser reeleito. Ou seja, faltam-lhe 56 votos eleitorais para cumprir um novo mandato de quatro anos. Para o conseguir, terá de ganhar nos estados da Pensilvânia, Georgia, Carolina do Norte, Alasca e Nevada.

07:32

AO MINUTO: Trump entra com processos em Michigan e Pensilvânia e recontagem no Wisconsin Esta terça-feira, 3 de novembro, 200 milhões de pessoas vão escolher o próximo presidente dos Estados Unidos da América: Donald Trump ou Joe Biden. 100 milhões já exerceram o direito de voto antecipadamente. 23:00 À entrada da segunda noite eleitoral (no fuso horário de Portugal), ainda não há vencedor para as eleições presidenciais.

Na Geórgia, onde faltam apenas 5% dos votos por contar, a margem com que Trump lidera já é de apenas 0,5%. Trump tem neste momento 49,6%, enquanto Biden tem 49,1%.Caso vença a Geórgia, Biden garante, no mínimo, um empate nestas eleições dos EUA.É ainda expetável uma atualização dos resultados no Arizona a qualquer momento.Ao longo desta noite de quarta-feira, o destaque caiu para a recuperação de Joe Biden na Pensilvânia. Trump tinha uma vantagem de quase 700 mil votos mas esta reduziu-se para perto de 200 mil nas últimas 24 horas graças ao apoio em massa de democratas nos votos por correspondência.Estão agora contado 89% dos votos na Pensilvânia, que atribui 20 votos do Colégio Eleitoral, e Trump ainda lidera com 50,7%, contra os 48,1% de Biden.No final da segunda noite após as eleições dos EUA, ainda não há vencedor a declarar. Esperavam-se resultados nos estados de Nevada e Arizona, mas o primeiro voltou atrás e anunciou que só registará os resultados esta quinta-feira à tarde (por volta das 17h) e o segundo está ainda com 14% dos votos por contar.Se Biden ganhar os dois estados consegue os 270 eleitores necessários para poder reclamar a presidência. No entanto, estes números contam com os eleitores de estados que foram apontados a Biden, mas cujos resultados estão a ser contestados por Trump. São eles: Michigan e Wisconsin.