AO MINUTO: Biden ou Trump. Quem será o próximo presidente dos EUA?

A pouco mais de uma hora do fecho das urnas nos Estados Unidos são centenas de pessoas de todas as idades, brancos e afro-americanos que se concentram no local onde nos últimos meses os ativistas pelos direitos cívicos se mantêm contra a administração Trump, na capital dos Estados Unidos.



El ambiente ante la Casa Blanca es de esos de película de ciencia distópica de los años 70 pic.twitter.com/2LJyUFBxty — David Alandete (@alandete) November 4, 2020

Os norte-americanos elegem também esta noite um novo Congresso e um terço dos lugares no Senado, além de inúmeros cargos em cada estado ou condado.



As polls begin to close in certain parts of the country, remember to stay in line.



If you’re in line at your polling place before it closes, you’re able to vote. pic.twitter.com/qUpn30B8mj — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Esta terça-feira, 3 de novembro, 200 milhões de pessoas vão escolher o próximo presidente dos Estados Unidos da América: Donald Trump ou Joe Biden. 100 milhões já exerceram o direito de voto antecipadamente.Fox News dá 93% de probabilidade de Trump ganhar a Flórida.O New York Times dá a vitória a Donald Trump nos estados de Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama, Tennessee e Carolina do Sul. Para Biden ficam os estados do Illinois, Maryland, New Jersey, Connecticut, Massachusetts.Vários meios de comunicação divergem a esta hora nas suas projeções de grandes eleitores do Colégio Eleitoral conquistados por Trump ou Biden. O The New York Times dava a vantagem a Biden, com 85 votos para 55 de Trump. A CNN dava 30 votos a Biden e 37 a Trump. A Fox News atribuía 91 Grandes Eleitores a Biden, e 73 a Trump. O jornal britânico The Guardian atribuía 85 votos a Biden e 61 a Trump. Já o site FiveThirtyEight dava 44 votos a Biden e 42 a Trump.Trump vence no Indiana, estado do vice-presidente Mike Pence.CNN dá 30 votos dos grandes eleitores para Biden e 26 para Trump.Manifestantes anti-Trump estão, neste momento, junto à Casa Branca, conforme mostra o vídeo partilhado pelo jornalista David Alandete no Twitter.Fox News não se compromete com um vencedor no estado da Flórida. Corrida está renhida.Kanye West votou pela primeira vez nas eleições presidenciais nos Estados Unidos.Biden ganha a Virgina e mais 13 votos. Tem agora 16 contra 13 de Trump.West Virginia deu a vitória a Trump, refere o New York Times. São mais cinco grande eleitores para os republicanos.Chris Wallace, jornalista da Fox News e moderador do primeiro debate Trump-Biden, diz que, de acordo com uma sondagem da Fox News, se o senador democrata for eleito presidente, tal acontecerá devido ao voto das mulheres.Campanha de Trump quase reclama vitória na Flórida Joe Biden é o vencedor no Vermont e Trump no Kentucky, avança a Associated Press. O que dá três votos para Biden e 8 para Trump. Para se chegar a presidente são precisos 270 dos 538 grandes eleitores.Fox News muito cautelosa em avançar com vencedores em alguns estados, como o Kentucky, Indiana e Carolina do Sul.12 anos depois, Joe Biden voltou a assinar uma parede antes das eleiçõesJoe Biden aproveita o Twitter para lembrar os eleitores de que podem votar mesmo depois das mesas fecharem, desde que já estejam na fila à espera. Apela a que se mantenham na fila para votar.Donald Trump diz que a votação está a correr bem em todo o país.As primeiras urnas a fechar são nos estados do Kentucky e Indiana. Cerca da meia-noite, surgem as primeiras projeções.À mesma hora, fecham as urnas na Geórgia, Carolina do Sul, Vermont, Virgínia, Kentucky e Indiana (últimas urnas nestes dois estados, algumas fecham mais cedo), Flórida e New Hampshire.O secretário de Segurança Interna dos EUA, Chad Wolf, pediu hoje aos eleitores para esperarem pacientemente pelos resultados eleitorais, perante a possibilidade de uma longa contagem de votos.Por causa do elevado número de votos por correspondência, o resultado final das eleições presidenciais norte-americanas pode demorar mais do que é normal."Os eleitores terão de ser pacientes enquanto aguardam os resultados das eleições deste ano", alertou Chad Wolf, durante uma conferência de imprensa, acrescentando que "é importante reconhecer que o processo pode levar algum tempo".Nas últimas semanas, os democratas tinham expressado o receio de que o candidato republicano, Donald Trump, pudesse ser mais impaciente e quisesse reivindicar uma eventual vitória antes da contagem total dos votos.De acordo com vários estudos, mais de cem milhões de eleitores votaram antecipadamente, por correio ou presencialmente, colocando um encargo adicional às tarefas de contagem de votos.