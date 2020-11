AO MINUTO: Biden declarado como o 46.º presidente eleito dos EUA

E após quatro dias, os EUA têm novo presidente. Joe Biden confirmou a vitória na Pensilvânia em projeções e foi declarado como o 46.º presidente eleito dos EUA. Esta sexta-feira, Biden tinha afirmado que esperava uma vitória "clara e convincente", mas Trump confidenciou a aliados que não tenciona conceder a derrota.





O democrata tem neste momento 279 votos do Colégio Eleitoral, acima dos 270 para ser eleito o presidente dos Estados Unidos da América. Quatro estados davam Biden à frente da corrida mas apenas a Pensilvânia conseguia, sozinha, dar-lhe a vitória nas eleições. Trump precisava de vitórias em pelo menos cinco dos seis estados ainda por decidir - e a Pensilvânia e a Geórgia eram obrigatórias.A CNN, a Associated Press e o New York Times acabam de projetar a vitória de Biden em Nevada, onde o democrata tinha uma vantagem de 22 mil votos.Biden tem assim 279 votos eleitorais, contra 214 de Trump neste momento.A campanha de Joe Biden está a ponderar um possível discurso este sábado em horário nobre (por volta da meia noite em Lisboa).Este discurso estava já programado para esta sexta-feira à noite mas a falta de resultados em vários estados decisivos adiou os planos do democrata para que não falasse sem ser declarado vencedor.





Hillary Clinton, a candidata democrata derrotada por Donald Trump em 2016, também já deixou uma mensagem a Biden.



"Os eleitores falaram e escolheram Joe Biden e Kamala Harris para serem os nossos próximos presidente e vice-presidente", escreveu, descrevendo a eleição como um "bilhete para a história" e uma "repudiação de Trump".





The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020





Kamala Harris também deixou uma mensagem, com o mesmo vídeo que Biden.



"Esta eleição é sobre muito mais que o Joe Biden e eu. É sobre a alma da américa e a nossa vontade por lutar por ela. Temos muito trabalho pela frente. Vamos começar."





This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020





Biden reage no Twitter, dizendo que se diz "honrado" por norte-americanos o terem escolhido para ser seu presidente e apontando que agora é tempo de sarar divisões e unir o país.



"Estou honrado pela confiança que os norte-americanos depositaram em mim e na vice-presidente Harris", escreve, destancando o número recorde de eleitores nestas eleições na publicação.



"Com a campanha terminada, é tempo de colocar esta raiva para trás e juntarmo-nos como uma nação. É tempo da América se unir. E tempo de curar."

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020







O novo total de votos na Pensilvânia dá uma vantagem a Biden na Pensilvânia de 34.414 votos, deixando de fora o cenário de uma recontagem de votos.



De fora estão também ainda os votos recebidos após as 20h locais do dia de eleição, 3 de novembro, que republicanos contestaram ao Supremo Tribunal dos EUA e que este ordenou que fosse contados separadamente.





New York Times, Washington Post, CBS, ABC e outros meios de comunicação também já declararam Biden como novo presidente dos EUA.



A FOX News não declarou o democrata como presidente e avançou para espaços de publicidade.



A Associated Press e a NBC também já declaram Joe Biden como o novo presidente eleito dos EUA.





Novos dados de Pensilvânia vindos de Filadélfia. Joe Biden recolhe 2.431 votos, cerca de 85%, enquanto Trump recolhe apenas 356.



No condado Biden tem uma liderança de 80,8%, contra 18,3% de Trump.



Biden tem agora mais dois mil votos de liderança em relação a Trump, face aos quase 30 mil votos que já tinha de vantagem no estado.



Biden tem agora 49,6% contra 49,1% de Trump quando estão contados 96% dos votos.



Com estes resultados, a CNN projeta Joe Biden como presidente eleito dos EUA.





Novos dados do condado de Maricopa, o maior de Phoenix, e Trump continua a encurtar a vantagem de Biden.



Depois de liderar por quase 50 mil votos, o democrata está agora por cima por apenas 20 mil votos.



Biden lidera com 49,5%, enquanto Trump tem 48,9% quando estão contados 97% dos votos.



Mas a mesma liderança é agora de 20.573 votos.



Donald Trump anunciou uma conferência de imprensa com os seus advogados em Filadélfia pelas 11h30 locais (16h30 em Lisboa). As declarações podem ser para a equipa legal do presidente dos EUA mostrar provas de fraude eleitoral que tem vindo a avançar nos últimos dias.





Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Os quatro tweets de Trump foram ocultados pelo Twitter, que considera que as publicações "podem conter informações incorretas sobre como participar numa eleição".Trump não tem eventos na agenda nem são esperadas declarações, mas voltou ao Twitter com quatro publicações em poucos minutos.Nestas, indicou que "dezenas de milhares" de votos foram "ilegalmente recebidos" após as 20h de terça-feira, que "mudam os resultados na Pensilvânia e certamente noutros estados".Trump afirmou também, sem provas de que tal seja verdade, que "centenas de milhares de votos" foram contados sem serem vistos por observadores - o que poderá mudar as eleições em vários estados.O republicano dá como exemplo a Pensilvânia - "que toda a gente pensava que estava facilmente ganho na noite de eleição" - e que agora tem Biden na liderança com quase 30 mil votos de vantagem. Isto acontece porque a maioria dos norte-americanos que votaram em Biden fizeram-no por voto de correspondência, enquanto Trump encorajou os seus simpatizantes a votar presencialmente, cujo voto é contado logo no dia de eleição.Trump considera que assim que "aconteceram coisas más", onde a "transparência legal não foi permitida".Esta sexta-feira os EUA voltaram a registar um novo máximo de casos de Covid-19 num dia. Foram mais de 127 infetados registados, segundo a contagem da Universidade de John Hopkins.Ao todo, contaram-se 1.149 mortes causadas pela covid-19 e 127.021 mil casos, elevando para 236.025 o número total de óbitos no país e para 9.727.345 o número de casos contabilizados desde o início da pandemia.

Este é o quarto dia consecutivo que o país conta mais de mil óbitos diários, o que já não se verificava desde agosto.

An @AP analysis reveals that in 376 counties with the highest number of new coronavirus cases per capita, the overwhelming majority — 93% of those counties — voted for President Trump, a rate above other less severely hit areas. https://t.co/E2Q6QD7B7q — The Associated Press (@AP) November 5, 2020

Trump não tem qualquer intenção de conceder a presidência dos EUA a Joe Biden e deu esta garantia a aliados e republicanos, avançou a CNN citando fontes próximas.



Esta sexta-feira, num comunicado de campanha, Trump indicou que a "eleição ainda não acabou" e que a "falsa projeção de Biden como vencedor tem por base os resultados de quatro estados que estão longe de ter terminado a sua contagem". A campanha democrata respondeu na altura: "O Governo dos EUA é perfeitamente capaz de pôr os intrusos fora da Casa Branca", se eles se recusarem a sair.

ordenou que se separem todos os votos recebidos pelo correio após a hora de encerramento das urnas - e que sejam contados em separado. Biden vai liderando o estado, mesmo sem a sua contagem.





De acordo com uma análise da Associated Press, dos 376 condados com maior incidência da Covid-19 nos EUA, a grande maioria - 93% deles - votou em Donald Trump para presidente.Eis o ponto de situação dos estados por decidir:: 11 votos eleitoraisBiden lidera, mas Trump tem vindo a recuperar.O democrata tem neste momento 49,6% dos votos, contra 48,7% de Trump, quando estão contados 97% dos votos. A margem vencedora de Biden é de 29.861 votos.A próxima atualização dos dados deverá acontecer pelas 16h, altura em que deverão ser conhecidos todos os votos do condado de Maricopa, onde se situa a cidade de Phoenix. Segundo a CNN, faltam contar 173 mil votos, 92 deles em Maricopa.: 16 votos eleitoraisBiden tomou a dianteira na sexta-feira e alargou a vantagem sobre Trump ao longo do dia.O democrata tem agora 49,4% dos votos, contra 49,3% de Trump, naquela que é a menor margem de votos entre os dois em qualquer um dos estados por decidir - 7.248 votos separam Biden do presidente dos EUA.Devido à margem tão reduzida, a Geórgia já adiantou que vai fazer uma recontagem dos votos. Existe ainda uma pequena quantidade de votos por correspondência ainda por contar.: 11 votos eleitoraisBiden lidera e alargou a vantagem em relação ao dia anterior. Cerca de 22 mil votos separam-no de Trump.Democrata tem agora 49,8% dos votos, contra 48% de Trump, quando estão contados 93% dos votos.Milhares de pessoas foram chamadas durante a madrugada para comprovar a sua identidade. Cerca de 90% dos votos por contar são do condado de Clark, onde se situa Las Vegas.: 20 votos eleitoraisBiden ultrapassou Trump ontem ao início da tarde e não mais descolou da liderança. Tem agora uma vantagem de quase 30 mil votos. Se vencer este estado, será eleito presidente.Democrata tem agora 49,6% dos votos, contra 49,1% de Trump, quando estão contados 96% dos votos.Contagem dos votos pode terminar só nos próximos dias mas deve favorecer democratas.No entanto, Biden sofreu um pequeno revés na Pensilvânia durante a última noite. Após pedido de republicanos, o Supremo Tribunal dos EUANa última madrugada, Biden fez um discurso junto à sua nomeada para vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, onde disse esperar uma "vitória clara e convincente" e alertando que esta é a altura do país "se unir".Mais um dia de divulgação de resultados nos seis estados por decidir. Durante a última madrugada, Biden alargou a vantagem que tinha nos estados de Geórgia, Pensilvânia e Nevada, mas viu a vantagem em Arizona encolher.Carolina do Norte e Alasca só devem ter novos resultados na próxima semana.