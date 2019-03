Anti-Juncker billboards are being replaced with advertisements of the Hungarian government’s "family protection action plan".





But this new campaign seems to be designed by some less Internet-savvy people. OMG.Source: https://t.co/GOT74WCHqx pic.twitter.com/aGXHeUD68l — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) 13 de março de 2019









Na quarta-feira, o site húngaro index.hu gozou com o governo do país por usarem personagens de um meme e sugeriu outras imagens que podem ser usadas para representar os valores da família tradicional, que incluíam uma fotografia do ator norte-americano Nicholas Cage e da gata chamada "Grumpy Cat" que se tornou uma sensação na Internet.

Nas redes sociais, muitos húngaros aproveitaram a situação para fazer pouco do governo do partido Fidesz, criando memes adicionais.

Orbán lidera o Fidesz, o partido que formou o governo da Hungria pela terceira vez no ano passado. Para combater os problemas demográficos da nação da Europa Central, anunciou no mês passado que as mulheres com quatro ou mais filhos iriam passar a beneficiar de isenção de impostos perpetuamente. Os cartazes fazem parte das várias medidas tomadas pelo político para promover a natalidade, num país afetado pela diminuição da população e subida da emigração de húngaros para a Europa ocidental.





The happy couple gracing the Hungarian government’s campaign advertising its new family policy is already famous on the internet...and not for being madly in love. pic.twitter.com/wBljm6eiF7 — Valerie Hopkins (@VALERIEin140) 13 de março de 2019









"Em toda a Europa há cada vez menos crianças e a resposta para isto tem sido a migração. Eles querem tantos imigrantes entrem como crianças que faltam, de forma a que os números sejam coincidentes", teorizou Orbán no seu discurso anual à nação efetuado no domingo passado. "Na Hungria pensamos de forma diferente. Em vez de nos focarmos apenas nos números, queremos crianças húngaras. A migração para nós é uma forma de rendição", disse.