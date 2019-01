Salmond estava sob investigação depois de o governo ter dado seguimento a alegações de duas mulheres, que contaram que ele as assediou sexualmente há vários anos. O relatório final criado pelo governo escocês foi enviado à polícia em agosto de 2018.



O antigo primeiro-ministro escocês negou quaisquer culpas de comportamentos criminais. Disse ter tentado resolver as alegações das mulheres através de mediação legal.



Em janeiro, Salmond venceu uma batalha legal contra o governo escocês depois de os serviços civis terem admitido que a investigação às duas alegações de assédio não tinha sido bem conduzida. Judith MacKinnon, que liderou as perícias, esteve envolvida em aconselhamento e apoio às duas queixosas.

O antigo primeiro-ministro da Escócia Alex Salmond , foi detido por assédio sexual e acusado pela polícia. Salmond foi detido e acusado na noite de quarta-feira, dia 23 de janeiro. Não se sabe quando será presente a tribunal."Podemos confirmar que um homem de 64 anos foi detido e acusado e que foi enviada uma participação ao procurador", indicou um porta-voz da Polícia da Escócia.