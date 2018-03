Autoridades encontraram ansióliticos no carro da autora confessa do assassinato do menino espanhol de oito anos, morto a 27 de Fevereiro por Ana Julia Quezada.

As autoridades espanholas estão a investigar a possibilidade de Ana Julia Quezada, autora confessa do assassinato de Gabriel Cruz, drogou o menino de oito anos antes de cometer o crime, no passado dia 27 de Fevereiro. A ordem para que essa possibilidade seja investigada foi dada esta terça-feira pelo tribunal de primeira instrução número 5 de Almeria.



Segundo fontes do Tribunal Superior de Justiça dsa Andaluzia adiantaram ao El País, o juiz do caso, Rafael Soriano, tomou este decisão tendo em conta o facto de terem sido encontrados ansiolíticos no carro da madrasta de Gabriel.



O La Voz de Almería revelou, também, que as autoridades estão a tentar perceber se a criança comeu já depois de ter sido raptada. um dado que será revelado quando chegar o relatório final da autopsia a Gabriel.



Ao El País, o advogado de Ana Julia Quezada, Hernández Thiel, explicou que os comprimidos encontrados eram da madrasta de Gabriel, que estava em tratamento. Ainda que considere normal que todas as pistas sejam investigadas, o causídico fez questão de lembrar que Quezada confessou o crime e foi "sincera" no seu relato.



A polícia encontrou o corpo de Gabriel no passado dia 11, dia em que deteve a namorada do pai, Ana Julia Quezada. A mulher foi acusada dos crimes de homicídio, detenção ilegal e atentado contra a integridade moral, depois de ter confessado ter atacado o menino com um machado na sequência de uma discussão. Então, como reacção, estrangulou a criança e escondeu o corpo na quinta da família, em Rodalquilar. As autoridades acreditam que matou por ciúmes da relação que o namorado mantinha com a mãe da criança.



A Operação Nemo, assim designada em homenagem ao menino, determinou que Ana Julia Quezada é uma mulher "manipuladora, obsessiva, egocêntrica, fria e com uma certa ambição económica" e que terá actuado sozinha.