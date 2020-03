Amy Klobuchar desiste da corrida à presidência dos EUA e vai apoiar Joe Biden

A candidata do Partido Democrata Amy Klobuchar afastou-se da corrida à presidência dos Estados Unidos e irá apoiar a candidatura de Joe Biden, de acordo com uma pessoa próxima ao New York Times. A decisão da senadora do estado de Minnesota acontece apenas um dia depois do afastamento do antigo mayor Pete Buttigieg e um dia antes da "Super Terça-Feira", onde serão decididos um terço dos lugares de delegados, incumbidos da escolha do candidato democrata que defrontará Donald Trump como líder da Casa Branca.



Durante os resultados de primárias nas últimas semanas, Klobuchar conseguiu um forte terceiro lugar no estado de New Hampshire, à frente de Biden e Elizabeth Warren, mas a sua abordagem moderada não era considerada apelativa em estados em que o eleitorado democrata era predominantemente de ascendência negra ou latina.



Apesar do resultado surpreendente, a senadora perdeu para todos os restantes candidatos nos estados de Iowa, Nevada e Carolina do Sul. Este domingo, Klobuchar cancelou um evento da sua campanha no estado onde é senadora, no Minnesota, após protestos para que esta desistisse da corrida presidencial devido a um caso no qual um jovem negro foi sentenciado a prisão perpétua enquanto a candidata era a procuradora distrital.



O New York Times indica ainda que Klobuchar estará presente esta segunda-feira à noite numa ação de campanha de Joe Biden, em Dallas.