Candidata de Trump para o Supremo suspeita de ter pertencido a seita ultraconservadora

Amy Coney Barrett viveu na casa de um dos fundadores da seita People of Praise, quando era estudante de direito. Esta possível ligação, revelada por jornais como o Whashington Post e o Guardian levanta suspeitas sobre o envolvimento da nomeada de Donald Trump para o Supremo Tribunal norte-americano e o grupo secreto católico que tem sido acusado de controlar as vidas dos seus membros e subjugar as mulheres.O jornal britânico Guardian consultou documentos públicos que mostram que a conservadora de 48 anos viveu numa casa de nove quartos em South Bend, no Indiana, que era propriedade, na época, de Kevin Ranaghan, um estudioso da religião e cofundador do grupo católico frequentado por Barrett durante o curso de Direito.Estas descobertas levantam questões sobre a forma como o People of Praise terá influenciado o pensamento da juíza do tribunal de recurso que agora foi apontada por Donald Trump para ocupar o lugar deixado vago com morte de Ruth Bader Ginsburg no Supremo. Amy Barrett já admitiu ser uma "católica fiel" mas que as suas crenças religiosas não terão "influência nos deveres como juíza".Uma multa de velocidade e outros documentos públicos mostram que o marido da juíza, Jesse, também viveria na mesma casa nos anos anteriores ao seu casamento em 1999. As contas e outras correspondências são as provas que colocam Amy e o marido nesta casa, embora seja difícil determinar as datas precisas em que viveram aí, explica o jornal Guardian.Amy Barrett graduou-se pela Universidade Notre Dame, em 1997, como melhor da turma. Terá conhecido o marido enquanto frequentava o curso, embora não existam mais detalhes. Os registos mostram que outros elementos que serão membros do People of Praise também casaram pouco tempo depois de viverem na casa de Ranaghan.Segundo testemunhos de elementos que entretanto deixaram o grupo, o People of Praise não deixaria os seus membros casar sem que os líderes fizessem uma avaliação da relação e decidissem sobre se deviam ou não tomar este passo.Ao Guardian, Dorothy Ranaghan, casada com Kevin, confirmou que Amy Barrett viveu na sua casa. "Digamos apenas que foi uma das melhores experiências das nossas vidas. Ela é uma querida. Mas não me sinto confortável a falar disso neste momento."O grupo People Praise não quis comentar, tal como a Casa Branca.Os detalhes da possível ligação de Barrett ao People of Praise são escassos. Ela identifica-se como católica e pertence a uma paróquia conservadora do Indiana. O grupo ecuménico vê-se a si próprio como distinto dos outros grupos católicos. Os seus membros fazem um voto de se suportarem uns aos outros "financeira, material e espiritualmente". People of Praise cresceu com a influência do Pentecostalismo, que dá enfâse à relação pessoal com Jesus e pode incluir membros de vários ramos do cristianismo, mas os seus elementos são sobretudo católicos romanos.Segundo a Associated Press, People of Praise apagou do seu site inúmeros registos de Amy Barrett incluindo fotos suas e da sua família, durante o verão de 2017, quando esta foi nomeada juíza para o tribunal de recurso. Embora a própria nunca tenha falado sobre a sua ligação ao grupo, a sua fotografia aparece numa revista interna de 2006. A sua família é conhecida por fazer parte do grupo, com o seu pai a ser uma dos líderes da sua terra natal, no Louisiana.O grupo é criticado por antigos membros por ser autoritário, difundir a ideia de que as mulheres são subordinadas aos maridos, sendo estes considerados as suas "cabeças". Um princípio que contraria a própria vida de Amy Barrett, mãe de sete filhos (dois deles adotados), mas que tem elogiado o marido por ter tomado a liderança em casa.Os elementos do People of Praise devem ainda doar 5% dos seus rendimentos e podem ter de acolher outros membros. São contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e aparecem em algumas publicações a defender o "casamento tradicional".