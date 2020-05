Ameaça tripla em África Oriental: covid-19, inundações e gafanhotos

A região de África Oriental vai ter de enfrentar catástrofes de dimensões bíblicas nos próximos tempos. Além da pobreza e instabilidade política que grassam naquela região há décadas, três "novos" problemas aglutinaram-se: a pandemia da covid-19, uma praga de gafanhotos e inundações, avisa a Cruz Vermelha.Até ao momento, as inundações mataram cerca de 300 pessoas e obrigaram mais de 50 mil a abandonarem as suas casas e a serem levadas para abrigos provisórios o que dificulta, e muito, o distanciamento social que se pede às pessoas que mantenham uma das outras durante este período de pandemia. Enquanto tudo isto acontece, a maior praga de gafanhotos das últimas décadas dizima as colheitas anuais."Temos o impacto direto da pandemia neste momento e vamos ter um impacto indireto a médio e longo prazo com grandes repercussões" na mortalidade associada a várias outras doenças, disse Filomeno Fortes, diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), esta quinta-feira à agência Lusa.Entre as doenças que mais preocupam Forte são as doenças transmissíveis endémicas (malária HIV/Sida e Tuberculose), doenças tropicais negligenciadas e transmitidas por mosquitos (dengue, chicungunya, febre-amarela e zika) e doenças crónicas não transmissíveis (hipertensão, diabetes e cancros do colo do útero, mama e próstata). "Preocupa-nos que os doentes deixem de ter seguimento, diagnóstico e tratamento. O risco de a mortalidade aumentar por causa dessa situação é grande", disse.O diretor do IHMT revelou ainda que a crise económica e a praga de gafanhotos pode potenciar o aumento da transmissão da leptospirose, doença transmitida pelos ratos: "Quando há fome no continente africano, uma das tendências é a população começar a alimentar-se de ratos, que além da leptospirose podem transmitir um elevado número de outras doenças".África regista mais de 95 mil casos de infeção pelo novo coronavírus e perto de três mil mortes por covid-19 em 54 países, o que representa cerca de 2% de todos os casos registados globalmente e uma taxa de letalidade próxima dos 4%, comparativamente com a taxa média mundial, que é de 7%.Com Lusa