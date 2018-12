Man threatens with a bomb in Departure hall 3 at Schiphol. Currently Departure hall 3 is being evacuated. More information will follow as soon as possible. https://t.co/DDQJuZa9Zn — Schiphol (@Schiphol) 31 de dezembro de 2018

Departures and Arrivals 3 were evacuated due to a bomb threat. The police (@Marechaussee) arrested the suspect. Departures and Arrivals 3 are now being opened again for operation. — Schiphol (@Schiphol) 31 de dezembro de 2018

O terminal 3 do aeroporto de Amesterdão foi evacuado esta tarde devido a um homem, que afirmava ter uma bomba.Cerca de 50 minutos depois do acidente, o aeroporto indicou que o suspeito tinha sido detido e que as operações iriam voltar ao normal.