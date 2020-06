George Floyd foi assassinado às mãos da polícia norte-americana por causa da suposta falsificação de uma nota de 20 dólares (18 euros). O caso ocorreu em Minneanopolis, EUA, mas o momento foi capturado por quem passava na rua e as imagens foram o rastilho de pólvora para uma onda de protestos em prol da dignidade e direitos da população negra norte-americana.

"Não consigo respirar", ouve-se repetidamente no vídeo. Floyd avisou o polícia que lhe prendia o pescoço com o joelho que o pescoço lhe doía, que tudo lhe doía, implorou por água. As imagens permitem também ouvir uma mulher alertar que a vítima estava a sangrar do nariz, um transeunte insultar o referido agente, alertando que o homem não estava a resistir à detenção e acusando o polícia de estar a gostar. O cidadão afro-americano não resistiu e a sua morte juntou-se a uma longa lista de casos em que cidadãos negros foram mortos como resultado da violência excessiva cometida pelas autoridades policiais.

O guineense Amadou Diallo faz parte dessa trágica histórica e deu inicio a uma pesquisa sobre como os preconceitos influenciam a tomada de decisões de profissões críticas, como explicou à SÁBADO o psicólogo social Rui Costa Lopes. A sua morte ocorreu em 4 de fevereiro 1999, em Nova Iorque, para onde foi viver em busca de melhor educação e uma carreira profissional. Era vendedor ambulante e não tinha cadastro. Foi assassinado por quatro polícias brancos, que procuravam um violador, à entrada do seu apartamento, no Bronx – ele estava desarmado e os polícias à paisana. Dos 41 tiros disparados, 19 acertaram no jovem de 22 anos da Guiné Conacri.

A morte de Diallo, que é retratada num episódio da série Netflix sobre crimes mediáticos, Trial by Media, gerou uma onda de protestos, que chegaram a levar a atriz Susan Sarandon à porta da sede da polícia de Nova Iorque. A narrativa que chegou à opinião publica, que dizia que os agentes se tinham sentido ameaçados, nunca colheu unanimidade porque não coincidia com as provas, os relatos e a violência do momento. Ainda assim, a morte violenta de Diallo teve mais consequências para a estrutura da própria polícia nova-iorquina do que para os quatro agentes envolvidos: Sean Carroll, Edward McMellon, Kenneth Boss e Richard Murphy.

A unidade à paisana que acabou por desaparecer

Segundo o The New York Times, o caso chamou a atenção para a unidade de crimes de rua da polícia de Nova Iorque (NYPD's Street Crime Unit), um grupo elevado de agentes à paisana que patrulhava bairros considerados perigosos à procura de criminosos armados e de armas que pudessem apreender. Os quatro polícias responsáveis pela morte de Diallo faziam parte desta unidade criada em 1971 e que, dois anos antes do homicídio do jovem guineense, triplicara de tamanho. Essa expansão, de acordo com a mesma fonte, resultou na diluição do extenso processo de triagem da unidade e a um esforço dos agentes para cumprir cotas não escritas que obrigavam os polícias a apreender pelo menos uma arma por mês.

A morte de Amadou Diallo deixou a unidade sob escrutínio, tornando-se alvo de uma investigação federal sobre direitos civis e também de uma ação coletiva que denunciava que aquela equipa de polícias desenvolvia perfis raciais.



Tal facto foi confirmado em 2000, altura em que terminou a investigação levada a cabo pelo Departamento de Justiça liderado pela procuradora-geral Janet Reno. Segundo a Associted Press, ficou provado que mais de 90% das pessoas paradas e/ou revistadas pelos agentes desta unidade eram cidadãos negros ou latinos.

Em 2002, foi tomada a decisão de dissolver a unidade, colocando os agentes em outros departamentos da polícia de Nova Iorque.

O julgamento e o futuro

Diallo foi morto no Bronx, bairro de maioria afro-americana, mas a defesa dos polícias conseguiu uma importante vitória ao ser capaz de mudar o julgamento para a capital do estado de Nova Iorque, em Albany. Os cerca de 150 quilómetros de distância traçavam um cenário de etnias diferente e permitiam um afastamento relativo às questões relativas à polícia e às preocupações sociais da própria cidade.

Os agentes, que disseram sempre estar convictos que Diallo estava armado quando o mataram, foram absolvidos de todas as acusações – que variavam entre homicídio de segundo grau e homicídio por negligência - em fevereiro de 2000.

Em 2020, já nenhum dos elementos faz parte do departamento da Polícia de Nova Iorque, mas a verdade é que continuaram no departamento durante muito tempo após a absolvição. Segundo o The New York Times, Murphy e McMellon transitaram para os bombeiros logo após a decisão do tribunal e apesar de todos os envolvidos no homicídio terem ficado sob investigação interna até 2001. Em abril desse ano, o comissário Bernard Kerik revelou que os quatro agentes não iam ser punidos, mas que iriam ser sujeitos a novos treinos e retirados do serviço regular até serem considerados aptos.

A contratação de McMellon e Murphy gerou uma onda de críticas e colocou a possibilidade de ser necessário reformar as práticas de contratação do departamento. Segundo a imprensa norte-americana, em 2019, os bombeiros de Nova Iorque elogiaram o trabalho de McMellon que salvou a vida de uma mulher de 75 anos, em Brooklyin: a idosa desmaiou em casa e entrou em paragem cardíaca.

Kenneth Boss foi promovido a sargento em 2015 e manteve-se oficial da polícia até 2019, quando se aposentou. Em 2016, foi distinguido como "sargento do ano" por ter salvo dois velejadores que ficaram encalhados na Baía da Jamaica – o vídeo do momento também foi partilhado nas redes sociais.

Boss e Kadiatou, irmão de Amadou, chegaram a ter previsto um "encontro de reconciliação", mas o mesmo nunca foi em frente. O agente estaria recetivo mas o "tiroteio continua a pesar-lhe", segundo foi avançado pela imprensa norte-americana. Ao Daily News, Kadiatou assumiu ter esperança que esse encontro algum dia se concretize. "Estou em paz", assegurou.