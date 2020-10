Alerta de bomba obriga a fechar Campos Elísios, em Paris

Um alerta de bomba obrigou a acionar várias medidas de segurança na zona do Arco do Triunfo, em Paris. Três linhas do metro de Paris foram fechadas e foram cortados os acessos aos Campos Elísios, uma das principais artérias da capital francesa.As forças de segurança chegaram ao local pelas 15h locais (14h em Lisboa) e no perímetro de segurança estão incluídos os Champs-Élysées e a estação de metro Charles-de-Gaulle Étoile.