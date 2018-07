A Audiência Territoria lde Schleswig-Holstein, no Norte da Alemanha, decidiu extraditar o ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, para ser julgado em Espanha por uso indevido de fundos públicos.Segundo o jornal El Mundo, a decisão do tribunal desta quarta-feira serve para Puigdemont ser julgado em Espanha por uso indevido de fundos públicos, e não por rebelião.Recorde-se que a juíza do tribunal de Schleswig-Holstein já havia pedido dados às autoridades espanholas respeitantes aos alegados crimes de má gestão de fundos públicos praticados por Puigdemont. Na altura, de acordo com a justiça alemã, a ordem de detenção internacional não continha "uma descrição suficiente das circunstâncias em que ocorreu o delito" e não revelava "a concretização necessária para o associar de forma suficiente aos atos que lhe são imputados".Em Maio, o Ministério Público alemão tinha pedido em Maio ao tribunal de Schleswig-Holstein a extradição do ex-presidente do governo catalão para Espanha. O pedido surge na sequência após o governo central do então presidente Mariano Rajoy ter aplicado o Artigo 155 para bloquear o governo independentista de Joaquim Torra.Carles Puigdemont, que se encontra na Alemanha desde 25 de Março, também é acusado pelas autoridades espanholas dos crimes de rebelião e perturbação da ordem pública, devido ao seu envolvimento no processo independentista na Catalunha - apesar de não ter sido este o crime que o levou a ser extraditado.