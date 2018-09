"É do nosso interesse que a Síria se torne um país estável. Temos de a reconstruir para isso. Temos um papel importante nesse aspecto", disse ministro dos Negócios Estrangeiros.

A Alemanha está disposta a "assumir responsabilidade na reconstrução" da Síria caso haja uma "solução política" que leve a "eleições livres", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros.



"É do nosso interesse que a Síria se torne um país estável. Temos de a reconstruir para isso. Temos um papel importante nesse aspecto", disse Heiko Maas numa série de mensagens no Twitter antes de se reunir com o homólogo russo, Serguei Lavrov, em Berlim.



Em agosto, numa visita a Berlim, o Presidente russo, Vladimir Putin, pediu à União Europeia (UE) para participar financeiramente na reconstrução da Síria para permitir o regresso de milhões de refugiados. "É potencialmente um enorme peso para a Europa", advertiu Putin, defendendo a importância de restabelecer serviços básicos como a distribuição de água e assistência médica para encorajar o regresso dos que fugiram da guerra.



Maas escreveu que "o que está em jogo na Síria" é "prevenir o pior: uma nova catástrofe humanitária". "Direi hoje ao meu colega russo Lavrov que esperamos que não haja uma grande ofensiva em Idleb", acrescentou o ministro alemão, referindo-se ao último bastião da oposição síria que as forças do regime, apoiadas pela Rússia e o Irão, se preparam para tomar.