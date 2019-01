Jasmine Lennard diz ter sido perseguida pelo internacional português, mas este diz que nunca a conheceu.

Os advogados de Kathryn Mayorga, que acusa Cristiano Ronaldo de violação, vão reunir-se com a defesa da modelo britânica, Jasmine Lennard, que diz ter sido perseguida pelo internacional português.



Segundo avança a imprensa internacional, Lennard mostrou-se disponível para testemunhar a favor de Mayorga, disponibilizando-se para ajudar na resolução do caso.



Jasmine, de 33 anos, namorou com Ronaldo há cerca de 10 anos e, de acordo com o jornal Mirror, diz ter estado em contacto com Ronaldo no último ano e meio. Representantes de Ronaldo garantem, no entanto, a vários media ingleses que Ronaldo nunca conheceu Jasmine, desmentindo as afirmações da modelo, que coleciona ódios e insultos nas redes sociais.



Recorde-se que a polícia de Las Vegas está a trabalhar na investigação do caso entre Ronaldo e Mayorga e, de acordo com o site TMZ, intimou o jogador a ceder amostras de ADN, que serão comparadas às recolhidas em 2009, quando a americana foi ao hospital para ser examinada após ter dito que o craque a forçou a ter sexo anal.