O advogado brasileiro Geraldo Prado, investigador na Universidade de Lisboa e professor visitante da Universidade Autónoma de Lisboa, é suspeito de ter sido pago por um gangue criminoso brasileiro, o Primeiro Comando da Capital, para avançar com uma ação na Justiça. Está a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo e pela polícia brasileira.

O canal Record revelou que no telemóvel de Décio Português, membro da organização criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital, foi encontrada uma mensagem alusiva ao pagamento de 1,5 milhões de reais (335 mil euros) ao "Geraldo do PT" (Partido dos Trabalhadores). O pagamento relacionar-se-á com uma ação interposta por Prado junto do Supremo Tribunal Federal do Brasil, contra uma portaria do Ministério da Justiça. A portaria assinada pelo ministro brasileiro Sérgio Moro restringe as visitas a reclusos em prisões federais. Prado avançou com a ação em nome do PT e da ONG Instituto Anjos da Liberdade.

A revista Veja também divulgou as suspeitas, e em resposta Geraldo Prado frisou que "é completamente falsa, absurda e maliciosa a ilação de que eu teria sido contratado por organização criminosa, cujos integrantes nunca tive e nem tenho contacto". O advogado explica ter querido impugnar a portaria porque "proibiu crianças e adolescentes de terem convívio social com pais presos no sistema federal", o que viola "os tratados de direito internacional". Também alegou trabalhar pro bono na ação interposta contra a portaria. "Sou militante da causa dos direitos humanos há mais de trinta e cinco anos, quer como Promotor de Justiça, magistrado, advogado ou professor de direito", sublinhou.

Já para o Partido dos Trabalhadores, as alegações são prova de que "Jair Bolsonaro e Sergio Moro estão juntos em mais uma armação contra o PT para desviar o foco de suas notórias ligações com milicianos e outros agentes do crime que este governo protege".

A Polícia Civil vai pedir a quebra dos sigilos bancário e fiscal do advogado, indica a Veja.

O site Antagonista, que revela a ligação de Prado a Portugal, recorda que este foi testemunha de Dilma Rousseff no processo de impeachment e que escreveu pareceres a defender Lula da Silva no Lava Jato.

As ligações de Geraldo Prado a Portugal

Prado é um dos investigadores que integram a Comissão de Acompanhamento do Centro de Investigação de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Também integra o RATIO LEGIS – Centro de Investigação e Desenvolvimento em Ciências Jurídicas, da Universidade Autónoma de Lisboa, e é professor visitante na mesma instituição.

Mensagem de criminoso aborda pagamentos de 3,2 milhões de reais

A mensagem de texto de Décio Português em que o nome de Geraldo é citado aborda o pagamento de 3,2 milhões de reais (cerca de 716 mil euros) a advogados. Além de Geraldo Prado, surge o nome de Carlos Nicodemos, advogado que deveria avançar com uma ação contra a mesma portaria de Sérgio Moro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).