Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, atraíram um gato em Merthyr Tydfil, no País de Gales, para um local recôndito e soltaram um cão agressivo (por motivos desconhecidos de momento) na direcção do felino. Este atacou imediatamente o gato, chamado Sully, de 12 anos, que não resistiu aos ferimentos.

O crime foi filmado por câmaras de videovigilância da zona, o que permitiu que os menores - que não podem ser nomeados por motivos legais - fossem presentes a um tribunal local, onde admitiram ser responsáveis pela morte de Sully. Ambos foram encaminhados para uma equipa que lida com jovens problemáticos e estão proibidos de ter animais de estimação durante 10 anos.

Desde que o caso ficou público, os dois adolescentes andam a receber ameaças de morte online, de pessoas que prometem "caçá-los" para puni-los. Segundo relatórios citados pelo The Mirror, uma pessoa escreveu "Vocês estão mortos. Escumalha". Outro alegadamente disse: "Espero que apodreçam no inferno. Mal posso esperar que alguém vos mate".

Segundo a mesma publicação, foram os habitantes locais que descobriram as identidades dos criminosos.

A polícia de South Wales referiu que não pode comentar as ameaças concretas, mas garantiu que irá tomar medidas se encontrarem indícios de que há uma ameaça real contra os menores.

A Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) já comentou o caso, caracterizando-o como "um ataque premeditado, aparentemente realizado em nome de diversão e prazer, pela qual a RSPCA tem de exigir justiça".

O cão envolvido no crime ficará ao cuidado da RSPCA.