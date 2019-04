Há quase oito anos, Timmothy Pitzen e a sua mãe rumaram numa viagem de carro que incluía paragens em jardins zoológicos e parques aquáticos, numa aventura que começou depois de Amy Fry-Pitzen ter ido buscar o seu filho de seis anos à escola em maio de 2011 a meio das aulas.

Três dias depois, o corpo da mãe foi encontrado no quarto de hotel em Rockford, Illinois, nos EUA, após esta se ter suicidado. Para trás, Fry-Pitzen deixou um bilhete de despedida onde disse que o seu filho estava com pessoas que o amavam e a família da criança iria encontrá-lo.

Anos após o desaparecimento da criança, um adolescente de 14 anos apareceu em Kentucky na quarta-feira e disse a uma desconhecida que se chamava Timmothy Pitzen, e que tinha escapado aos homens que o mantiveram preso durante sete anos. A polícia e o FBI estão a investigar a alegação do rapaz e a tentar identificá-lo.

Sharon Hall, a norte-americana a quem o adolescente se dirigiu, contou à CNN que reparou num rapaz "inquieto" na vizinhança, perto da fronteira entre Ohio e Kentucky. Outra pessoa do bairro chamou as autoridades depois do menor ter dito que correu durante duas horas e que tinha dores de estômago.

Segundo o relatório policial a que a CNN teve acesso, Timmothy revelou que fugiu dos dois homens que o mantiveram cativo durante sete anos e referiu que o último sítio onde esteve preso foi no Red Roof Inn, embora não conseguisse precisar a localização exata do hotel: aparentemente escapou e correu até parar em Kentucky.

As forças de segurança estão a realizar um teste de ADN para confirmar a identidade do rapaz.

Quando pediu ajuda às pessoas que estavam na rua, o adolescente explicou que tinha sido raptado e tinha sido trocado entre várias pessoas nos últimos anos. "Eu só quero ir para casa", pediu, informando que os dois homens que o prenderam tinham tatuagens: um tinha uma teia de aranha no pescoço e outro desenhos de cobras no seu braço.

A família de Pitzen nunca parou de procurar por ele. Na altura do seu desaparecimento, parentes da criança revelaram que a mãe tinha história de depressões e que o seu casamento estava a acabar. O seu maior medo, disseram, era que um juiz lhe retirasse a custódia da criança devido aos seus problemas mentais.