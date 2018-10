Russell Bishop, de 52 anos, é suspeito de ter abusado sexualmente e estrangulado até à morte Karen Hadaway e Nicola Fellows.

Mais de 32 anos depois de ter, alegadamente, abusado sexualmente e estrangulado até à morte Karen Hadaway e Nicola Fellows, uma correspondência de ADN pode via a condenar Russel Bishop de 52 anos.



O homem, condenado por pedofilia, era até agora considerado inocentes do homicídio de duas crianças de nove anos, Karen Hadaway e Nicola Fellows, em 1986, num parque público da cidade de Brighton, em Inglaterra.



As duas meninas desapareceram das suas casas a 9 de outubro de 1986. Os corpos foram encontrados no dia seguinte nas colinas de South Downs, no sudeste de Inglaterra. 32 anos depois, ninguém foi responsabilizado.