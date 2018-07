A administração de Donald Trump quer fazer mudanças na maneira como as espécies ameaçadas são protegidas pelo governo norte-americano.

Oficiais do governo propuseram esta quinta-feira novas regras que dizem que irão simplificar e melhorar a maneira como a Lei de Espécies Ameaçadas dos Estados Unidos da América é utilizada.

As mudanças incluem limites na salvaguarda de habitats e o fim de protecções automáticas para animais e plantas em perigo de extinção.

De acordo com a Associated Press, defensores da vida de animais selvagens reiteram que as mudanças irão apressar a extinção das espécies.

O projecto-lei foi anunciado após vários meses de críticas por parte do partido Republicano, que refere que a protecção destas espécies dificulta as actividades económicas enquanto pouco faz para restaurar as mesmas.