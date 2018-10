No seu livro biográfico, Stormy Daniels referiu que o órgão sexual do presidente norte-americano - com quem alegadamente teve relações - era semelhante à "personagem cogumelo" do videojogo "Mario Kart".

A actriz pornográfica Stormy Daniels lamentou ter "gozado com a forma física" do presidente norte-americano, Donald Trump, depois de ter referido que o seu material genital se assemelharia com "a personagem cogumelo" no videojogo "Mario Kart".

Numa entrevista este domingo à versão australiana do programa "60 minutos", a antiga dançarina referiu que se sente "bastante mal" por partilhar detalhes acerca do órgão sexual no seu livro lançado no passado dia 2 de Outubro, "Full Disclosure".

"De uma maneira, é um insulto e eu sinto que se pudesse voltar a atrás e escrever de novo o livro, penso que teria deixado esses detalhes fora" afirmou.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">8.30 TONIGHT on <a href="https://twitter.com/hashtag/60Mins?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#60Mins</a> | The <a href="https://twitter.com/StormyDaniels?ref_src=twsrc%5Etfw">@StormyDaniels</a> tell all interview. Get ready, because she is going to reveal every tiny detail. <a href="https://t.co/KSNQO26Gxd">pic.twitter.com/KSNQO26Gxd</a></p>— 60 Minutes Australia (@60Mins) <a href="https://twitter.com/60Mins/status/1048838127580639232?ref_src=twsrc%5Etfw">7 de outubro de 2018</a></blockquote>

Embora a Casa Branca tenha negado o alegado caso entre a actriz e Donald Trump, Stormy Daniels continua inflexível de que não estaria a mentir acerca da sua ligação. "Se mentisse sobre ter relações sexuais com alguma personalidade famosa teria escolhido o Brad Pitt" afirmou, referindo-se ao actor.

"Claro que iria escolher alguém menos embaraçoso que Donald Trump. Estão a brincar comigo? Agora nenhum homem quererá sair comigo. Ao menos tinha escolhido alguém agradável."

Na entrevista, Stormy Daniels também chama Donald Trump de "egoísta lunático" e reafirmou que não ficará calada. "Quero que ele seja investigado e responsabilizado pelo que fez, pelo que está a fazer e pelas pessoas que magoou", afirmou.