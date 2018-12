Em Barcelona, um grupo de activistas despiu-se e cobriu-se de sangue falso para protestar contra o uso peles de animais. Segundo o El País, o protesto, na praça da Catalunha, foi organizado pelo grupo de defesa dos animais AnimaNaturalis.

"Quantas vidas para um casaco?", era a pergunta escrita num cartaz que uma das activistas segurava na tarde de domingo. "A sociedade precisa de saber a crueldade da indústria das peles", diziam os elementos do grupo, deitados no chão e cobertos de falso sangue. Segundo o jornal, os activistas quiseram "dar voz aos milhões de animais que são abusados e mortos" no processo. "Chegou a hora de dar voz aos mais de 60 milhões de animais que, todos os anos, são condenados a viver numa jaula e que são esfolados, muitas vezes ainda vivos, às mãos da indústria de peles".

No ano passado, protestantes do mesmo grupo usaram cornos e cobriram-se também de sangue nas ruas de Pamplona contra a anual corrida de touros.