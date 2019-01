Um acidente de comboio na Dinamarca levou fez esta quarta-feira várias vítimas mortais. Segundo as autoridades dinamarquesas, citadas pela agência Reuters, pelo menos seis pessoas morreram.Um comboio de passageiros, que se dirigia a Copenhaga, foi atingido por objetos de um comboio de mercadorias. O acidente levou ao encerramento da ponte que liga as ilhas de Zelândia e Fiónia.Devido a uma "severa" tempestade, os serviços de emergência estão com dificuldades em aceder ao local do acidente.