Um acidente com um autocarro matou 23 pessoas, incluindo duas crianças, e deixou feridas outras 14, num acidente na chamada "curva da morte" ao quilómetro 8 da estrada Pifo-Papallacta, no Equador.

Segundo os meios de informação locais, o autocarro, que tinha matrícula estrangeira, terá capotado depois de ter chocado contra uma carrinha. As autoridades já estão a investigar as causas do acidente.





@PoliciaEcuador junto a entidades de emergencia atendieron accidente de tránsito en el sector de la "Curva de la Muerte" vía #Papallacta. Se registró 23 fallecidos y 14 heridos producto de choque, volcamiento y estrellamiento de bus de turismo internacional. pic.twitter.com/tsctXkSf5P — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) 14 de agosto de 2018







O facto de o autocarro ser internacional levou a que as autoridades activassem um protocolo especial, estando a trabalhar em conjunto com as embaixadas estrangeiras envolvidas. Até ao momento, não foi revelada a nacionalidade das vítimas do acidente que ocorreu durante a madrugada desta terça-feira, hora local.