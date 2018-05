Decisão foi motivada por escândalo acerca de acusações de assédio sexual.

A Academia Sueca, que decide quem vence o Nobel da Literatura, vai adiar a entrega do galardão este ano. O vencedor de 2018 só será anunciado ao mesmo tempo que o do ano 2019.



O escândalo de acusações de assédio sexual que envolveu o marido de um dos membros da Academia causou uma crise entre a organização. Katarina Frostenson abandonou a Academia depois de o seu marido, Jean-Claude Arnault, ter sido acusado de assédio sexual por 16 mulheres. A directora Sara Danius também abandonou a instituição.





Como elas, quatro outros membros da Academia Sueca demitiram-se.



Segundo a BBC, este escândalo é o maior a afectar o Prémio da Literatura desde que este começou a ser entregue, em 1901. A Academia justifica a decisão com a falta de confiança pública que a afectou. Antes de 2018, só tinha havido um ano em que o Nobel da Literatura não tinha sido entregue: em 1935, por não ter sido encontrado um vencedor à altura.



Um ano depois, também não foi entregue o prémio na altura correcta; acabou por ser adiado até 1937 e galardoou o dramaturgo Eugene O'Neill.