O segredo pontífice vai deixar de proteger casos relacionados com abusos sexuais contra menores de idade. Esta alteração foi decidida pelo Papa Francisco e assinada pelo secretário de Estado do Vaticano , o cardeal Pietro Parolin.

O documento publicado esta terça-feira afirma, no entanto, que as informações relativas a esses casos devem ser tratadas "de modo a garantir sua segurança, integridade e confidencialidade, a fim de tutelar a boa fama, a imagem e a esfera privada de todas as pessoas envolvidas".

De acordo com o texto editado esta terça-feira, o Vaticano considera que fotografias de crianças com menos de 18 anos podem ser consideradas como pornografia infantil. Anteriormente a idade estabelecida para este crime eram os 14 anos.

Estas decisões surge na sequência de uma reunião realizada no Vaticano em fevereiro de 2019 para discutir os escândalos de pedofilia na Igreja Católica. Após a conferência, o Papa Francisco prometeu mais transparência no combate aos abusos contra menores dentro da Igreja. O Sumo Pontífice garantiu mesmo que passaria a ser obrigatório todos os tipos de crime sexual.A violação do segredo pontífice é um crime para o Vaticano e considerada como um grave pecado, podendo ser punido com a excomungação.Nos últimos anos têm sido denunciados diversos crimes de pedofilia cometidos na Igreja Católica. Estas denúncias afetaram principalmente países como Argentina, Austrália, Chile, Estados Unidos e Irlanda.

A cúpula realizada em fevereiro, que reuniu bispos do mundo todo, foi uma tentativa do Papa Francisco de combater os abusos na Igreja.

Em 2018 o Papa Francisco reconheceu que a Igreja "negligenciou e abandonou as crianças", ao esconder casos de pedofilia, e apelou à denúncia dos abusos. Segundo o Sumo Pontífice, apesar de o Vaticano tardar em aplicar medidas e sanções tão necessárias, era urgente a implementação da "tolerância zero".