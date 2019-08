O rapper norte-americano A$AP Rocky poderão enfrentar uma pena de seis meses de prisão na Suécia. O músico e mais dois homens que pertencem ao seu círculo próximo são acusado de agredir um jovem de 19 anos num restaurante, a 30 de junho no centro de Estocolmo - poucos dias antes de uma participação agendada para o festival Smash.

Ao tribunal da capital sueca, A$AP Rocky declarou-se inocente e referiu que agiu em autodefesa depois do seu guarda-costas ter sido atacado. No entanto, o procurador sueco responsável pelo caso pensa diferente. "Temos três pessoas que estavam a disparar murros e pontapés contra uma pessoa que estava deitada no chão. A sua violência é indefensável", considerou o procurador Daniel Suneson, indicando que as ações de Rocky não poderiam ser vistas como autodefesa.



O artista, cujo nome verdadeiro é Rakim Mayers, afirmou que se a sentença passasse por seis meses de prisão que estaria disponível a prestar serviço comunitário. "Sabem a minha morada, sabem a morada do meu advogado", referiu A$AP em tribunal, acrescentando que gosta de "trabalho de caridade".

A detenção do rapper, a 3 de julho, motivou mesmo uma intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Fazemos tanto pela Suécia, mas não parece que seja recíproco", escreveu na rede social Twitter, além de várias publicações em que exigiu a libertação de A$AP Rocky.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved!