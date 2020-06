As últimas palavras que Ahmaud Arbery ouviu? Um insulto racista

Em fevereiro, um jovem negro de 25 anos saiu para uma das suas corridas habituais pelo seu bairro, em Brunswick, na Geórgia, e acabou morto a tiro por dois homens. As últimas palavras que ouviu, enquanto morria deitado no chão, foram "preto de m****".



Travis McMichael, um dos três homens acusados pela morte de Ahmaud Arbery, usou um "insulto racial" depois de disparar, revelou em tribunal esta quinta-feira um detetive do lado da acusação.

O agente Richard Dial citou William Bryan, também acusado pela morte do jovem: "O sr. Bryan disse que depois do tiroteio e antes de a polícia chegar, enquanto o sr. Arbery estava no chão, ouviu Travis McMichael fazer uma afirmação: preto de m****".

Dial, a primeira testemunha do lado da acusação a depor, descreveu ainda como os três acusados perseguiram Arbery numa carrinha branca e o apanharam enquanto fazia jogging. "Ele só gostava de correr", disse o detetive.

Travis McMichael, de 34 anos, e o seu pai, Gregory McMichael, de 64 anos, são acusados de homicídio e ofensa à integridade física. Bryan, o vizinho dos dois homens que gravou o vídeo do crime, é acusado de ser cúmplice de homicídio.

Os homens só foram detidos mais de dois meses depois do crime, quando o caso gerou revolta nacional depois de um vídeo do momento da morte de Arbery ter começado a circular na Internet. Na gravação, que tem 28 segundos, é possível ver o jovem a correr num bairro residencial e a passar por uma carrinha branca, onde está um homem que o para enquanto um segundo o agarra. Depois ouvem-se três tiros.

Segundo o relatório da polícia, de fevereiro, Gregory McMichael disse às autoridades que achava que Ahmaud Arbery era suspeito de vários roubos na zona. Pai e filho alegaram autodefesa.

O resultado da autópsia, divulgada em meados de maio, revela que o jovem foi alvejado três vezes, duas vezes no peito e uma na mão.