Málaga, Espanha. Faz esta segunda-feira um ano que o pequeno Julen de dois anos morreu dentro de um poço tendo movido dezenas de meios para o salvar.

O relatório final concluiu que o bebé morreu por volta das 13h50 do dia 13 de janeiro e que, devido à queda, sofreu um traumatismo cranioencefálico, segundo avançaram as autoridades espanholas. Os resultados revelaram ainda que "o tempo de sobrevivência foi curto" e que Julen morreu poucos minutos depois de ter batido com a cabeça após entrar em queda livre. A causa da sua morte é uma das poucas certezas deste acidente que será julgado a partir de dia 21 de janeiro em Málaga . David Serrano, tio do menino e proprietário do terreno onde o menino caiu num poço, escondido da vista e sem sinalização, é o único arguido. Poderá ser condenado a uma pena de três e três anos e meio de prisão por homicídio por negligência.O tio do menino, dono de terreno onde a criança morreu, apresentou um documento no Tribunal de Instrução de Málaga, e defendeu que a morte da criança foi causada pelo equipamento e métodos utilizados durante as operações de resgate.