Hatice Cengiz, de 36 anos, esperou pelo jornalista durante três horas. Depois avisou as autoridades como ele lhe tinha dito. "Quando o nosso ente querido deixa este mundo, o outro mundo deixa de parecer assustador ou longínquo. Sermos deixados sozinhos, sem ele, é que é o mais doloroso", escreveu.

No dia 2 de Outubro, um carro parou à porta do consulado da Arábia Saudita em Istambul, Turquia, e dele saiu Jamal Khashoggi. Dentro da viatura, ficou Hatice Cengiz, a sua noiva, a esperá-lo. Iam comprar electrodomésticos logo que ele tratasse dos comprovativos do divórcio da anterior mulher e casar-se-iam no dia seguinte. "O resto é história: ele nunca saiu daquele edifício. E com ele, eu também me perdi lá dentro", escreveu Cengiz, no The New York Times. "Se eu soubesse que seria a última vez que veria Jamal, teria eu entrado no consulado."



Hatice Cengiz tem 36 anos e estava noiva de Khashoggi. No dia em que ele desapareceu, não foi às aulas de doutoramento. "Ele estava bem-disposto na manhã em que fomos ao consulado saudita para ter o documento que comprovava o seu divórcio. Fomos para lá juntos (…). Enquanto íamos, fizemos planos para o resto do dia: comprar electrodomésticos para a nossa nova casa e encontrar-nos com amigos e família ao jantar."



Jamal e Hatice conheceram-se em Maio, durante uma conferência em Istambul. "Falámos meia hora sobre política", recordou. O jornalista e conselheiro de alguns dos mais proeminentes líderes sauditas e a estudante de doutoramento (e autora de entrevistas a estudiosos e activistas do Médio Oriente) abordaram os temas da democracia e dos direitos humanos.



A relação desabrochou, com mensagens trocadas por email. Apaixonaram-se e o jornalista pediu Hatice em casamento. Também comprou casa em Istambul, e pretendia dividir-se entre os EUA e a Turquia. Khashoggi vivia em Washington desde a sua fuga da Arábia Saudita "com duas malas devido à repressão contra intelectuais e activistas que criticavam o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman", contou Hatice.



Este domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros deu uma entrevista em que alegou não saber onde está o corpo de Khashoggi. Afirmou ainda que o príncipe herdeiro não esteve envolvido na sua morte, "um erro enorme e grave". A Arábia Saudita admitiu a morte do jornalista no dia 20, durante uma "luta".



Foi a sua noiva quem alertou as autoridades, depois de ter esperado por Khashoggi durante três horas. Ele avisou-a para que o fizesse, caso ele não voltasse do consulado. A Turquia colocou-a sob protecção 24 horas. Depois de a Arábia Saudita ter confirmado a morte de Jamal, Hatice escreveu no Twitter: "Podem ter tirado o teu corpo deste mundo, mas o teu lindo sorriso vai permanecer no meu mundo para sempre."





Hatice Cengiz escreveu o artigo para o The New York Times no dia em que Jamal Khashoggi faria anos, 13 de Outubro. Tinha organizado uma festa, "convidando os amigos mais próximos dele para que o rodeassem com o seu amor e ternura". "Quando o nosso ente querido deixa este mundo, o outro mundo deixa de parecer assustador ou longínquo. Sermos deixados sozinhos, sem ele, é que é o mais doloroso", escreveu Hatice.