Mayorga diz em queixa às autoridades que Ronaldo "exibiu o seu pénis erecto", pedindo-lhe sexo oral, e a forçou a ter sexo anal, apesar de berrar "não, não, não".

12 de Junho de 2009. Cristiano Ronaldo gozava as suas férias em Las Vegas acompanhado pelo primo e cunhado, um dia depois de protagonizar a transferência mais cara de então na história do futebol, trocando o Manchester United pelo Real Madrid aos 24 anos. Nessa noite, o jogador foi à discoteca Rain Nightclub do Hotel Palms Place, onde conheceu Karhtyn Mayorga, aspirante a modelo de 25 anos que trabalhava na discoteca. A noite seguiu para a penthouse de Ronaldo e, do jacuzzi para o quarto, terão tido sexo.



Nove anos depois, essa noite volta à ribalta: Mayorga diz foi violada por Ronaldo, que lhe "exibiu o seu pénis erecto" pedindo-lhe sexo oral, e a forçou a ter sexo anal, apesar de a jovem ter berrado "não, não, não", de acordo com a queixa apresentada.



A troca de olhares na discoteca

A noite começou com uma troca de olhares na zona VIP da discoteca. Conversaram, dançaram e trocaram números. Ronaldo ofereceu "um pouco" de champanhe a Mayorga e apresentou-a ao cunhado e ao primo. "Faremos a nossa própria festa", terá dito o jogador português, sugerindo a Mayorga e a sua amiga Jordan para "apreciarem a vista de Las Vegas" na sua penthouse no Hotel Palms Place.



"Enquanto visitava a penthouse suite de Cristiano Ronaldo, a queixosa foi convidada para se juntar aos convidados que iam para um jacuzzi localizado na varanda da penthouse suite", começaram por descrever os advogados de Mayorga. "A queixosa recusou-se, argumentando que não tinha fato de banho ou outro tipo de vestimenta adequada", acrescenta. Por isso, Cristiano Ronaldo ofereceu à queixosa "calções atléticos e uma tshirt", indicando a Mayorga o caminho para a casa de banho com ligação ao quarto.



"Deixo-te ir embora se me deres um beijo"

"Enquanto Mayorga trocava de roupa, Cristiano Ronaldo entrou na casa de banho exibindo o seu pénis erecto e a pedir à queixosa para lhe fazer-lhe sexo oral. A queixosa recusou-se e disse que queria sair do hotel", frisa a queixa. De acordo com o relato dela às autoridades, citadas pelo Der Spiegel, "ele implorou para lhe tocar no pénis por 30 segundos".



"Ele disse algo como: ‘Deixo-te ir embora se me deres um beijo’", terá dito Ronaldo, de acordo com o relato de Mayorga. Deu-lhe um beijo, na esperança de poder se ir embora, mas ele veio para cima" da jovem "com muita força".



Por breves momentos, um dos presentes na penthouse entrou no quarto de Ronaldo, que disfarçou que nada estaria a acontecer enquanto Mayorga começou a vestir-se. De acordo com a queixa, a jovem pensava que, com aquela interrupção, "tudo tinha acabado". Contudo, quando o acompanhante de Ronaldo fechou a porta do quarto, Ronaldo terá puxado Mayorga, tendo forçar o acto sexual.



"Virei-me e enrolei-me como uma bola: 'não, não não'"

"Isto não vai acontecer!", terá dito a queixosa, de acordo com relatos citados pelo Spiegel. "Eu virei-me e enrolei-me como uma bola — e gritei várias vezes 'não, não não'", acrescentou. Na versão de Mayorga, o jogador terá prosseguido: agarrou-a pela vagina, foi para cima das suas costas e teve sexo anal com ela.



"Ele olhou para mim. Um olhar culpado. Quase como se sentisse mal. Não me lembro, mas tenho certeza que ele disse ‘desculpa’ ou ‘estás ferida?'", disse a queixosa às autoridades. A jovem disse que ainda perguntou a Ronaldo se tinha alguma doença sexualmente transmissível, ao que este garantira que faz exames rigorosos de três em três meses.



"Está tudo bem. Somos amigos"

Depois do acto sexual, voltaram para o jacuzzi. Jordan, a amiga de Mayorga, terá perguntado a Ronaldo: "O que fizeste à minha amiga?". "Está tudo bem. Somos amigos", terá respondido. "Eu estava em transe. Primeiro, ele sentou-se ao pé de mim, e eu fui-me embora porque não queria estar perto dele. A Jordan disse que eu estava a olhar, fixamente, para a água. Não me lembro de olhar para a água. Depois fiquei quieta e estranha. Ele [Ronaldo] levantou-se, finalmente, e saiu. Assim que saiu, tudo o que me consigo lembrar foi de ter caído para dentro do jacuzzi", disse a jovem.



Recorde-se que no final da passada semana, a norte-americana denunciou a alegada violação. Na segunda-feira, a polícia de Las Vegas anunciou que reabriu a investigação da alegada violação de Ronaldo à norte-americana, numa casa de banho do Palms Hotel and Casino, em Junho de 2009.



A professora terá relatado o caso à polícia de Las Vegas no próprio dia, em 2009, mas acabou por não denunciar o nome de Ronaldo, por receio da reacção dos fãs do futebolista. O processo agora reaberto indica que, na altura, Mayorga comunicou a suposta violação às autoridades e fez ainda um exame médico para aferir se teria sido vítima de abuso sexual.